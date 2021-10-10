Булыкин назвал неожиданным назначение Гисдоля на пост главного тренера "Локомотива"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Назначение немца Маркуса Гисдоля на пост главного тренера московского футбольного клуба "Локомотив" является неожиданным выбором, потому что он не боролся за высокие места в своих предыдущих командах. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий железнодорожников Дмитрий Булыкин.

В воскресенье "Локомотив" объявил о достижении договоренности с 52-летним Гисдолем, он сменит на посту главного тренера команды серба Марко Николича, который покинул "Локомотив" 5 октября.

"Неожиданно, что в "Локомотив" пришел тренер без каких-либо достижений, который больше двух лет в одном клубе не задерживался и не бился за какие-то высокие места, - сказал Булыкин. - Позвонил своим друзьям в Германию, чтобы узнать, что за тренер. Единственное, что они сказали, что Гисдоль не очень любил иностранцев, которые приезжали к нему в команду, и удивились тому, что он поехал работать в Россию. Понятно, что это кандидатура Ральфа Рангника (руководителя по спорту и развитию "Локомотива" - прим. ТАСС), и в случае неудачи им надо будет отвечать за результат и за те финансовые расходы, которые они сейчас делают".

"Не совсем понятное было переподписание и увольнение Николича, учитывая, что ему нужно платить неустойку. И непонятно, нынешний тренер сильнее ли предыдущего. Но посмотрим, все покажет время, все мы скоро увидим. После зимней паузы это уже будет полностью команда немецких специалистов", - добавил собеседник ТАСС.

Последним местом работы Гисдоля был германский "Кельн", который он возглавлял с ноября 2019 по апрель 2021 года. Также он тренировал такие клубы, как "Хоффенхайм" и "Гамбург", в качестве ассистента главного тренера работал в "Шальке".

"Локомотив" с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги. В следующем туре железнодорожники 16 октября сыграют в гостях с казанским "Рубином".