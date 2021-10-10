Неймар заявил, что чемпионат мира в Катаре может стать для него последним в карьере

ТАСС, 10 октября. Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре может стать последним в карьере нападающего сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймара. Заявление футболиста приводит портал Goal со ссылкой на DAZN.

"Думаю, это будет мой последний чемпионат мира, - сказал Неймар. - Я не знаю, хватит ли мне силы духа продолжать играть в футбол. Я сделаю все для того, чтобы выиграть титул со своей страной, чтобы исполнить мою самую главную мечту детства. Надеюсь, у меня получится".

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Бразилии одержала девять побед в девяти матчах отборочного турнира среди южноамериканских сборных и занимает первое место в турнирной таблице.

Неймару 29 лет, он выступает за команду Бразилии с 2010 года, забил 69 голов, отдал 49 результативных передач в 113 матчах. Футболист принимал участие в чемпионатах мира в Бразилии (2014) и России (2018). Высшим достижением Неймара на чемпионатах мира является четвертое место на домашнем турнире в 2014 году.