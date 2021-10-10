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Футбол в России

Восстановление футболиста "Локомотива" Магкеева займет 6-7 месяцев

Полузащитник получил разрыв крестообразной связки в матче 25 сентября

ТАСС, 10 октября. Восстановление полузащитника московского футбольного клуба "Локомотив" Станислава Магкеева от травмы продлится 6-7 месяцев. Об этом сообщил агент игрока Александр Клюев, его комментарий приводит "Спорт-Экспресс".

Магкеев получил разрыв крестообразной связки в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с подмосковными "Химками" (0:0) 25 сентября. 7 октября в Германии футболист успешно перенес операцию.

"Магкеев чувствует себя хорошо, начал реабилитацию, - сказал Клюев. - Не будем ничего загадывать, но восстановление будет минимум 6-7 месяцев. Стас находится в Германии, он будет там до 20-21 октября, потом прилетит в Москву, где начнет работу с врачами "Локомотива".

Магкееву 22 года, он является воспитанником "Локомотива. За основную команду провел 51 матч, не отличившись результативными действиями. В составе московского клуба стал двукратным обладателем Кубка России и победителем Суперкубка России.

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, команда набрала 17 очков в 10 матчах.

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