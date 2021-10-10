Евгения Медведева дала урок фигурного катания участникам "Ночи московского спорта"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провела мастер-класс для поклонников фигурного катания, решивших отметить субботнюю "Ночь московского спорта" на "ЦСКА-Арене" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента спорта Москвы.

"Ночь московского спорта" прошла в столице России впервые, этот фестиваль проходил на шести площадках в разных концах города: в центре современного искусства "Винзавод", ВДНХ, акватории "ЗИЛ", скейтпарке Rampstroy, музее центра современного пятиборья "Северный" и ледовом дворце "ЦСКА-Арена". Москвичей и гостей столицы ждали различные спортивные мероприятия, музыка, мастер-классы и автограф-сессии от олимпийских чемпионов и звезд.

"Эта ночь показала, что москвичам интересен спорт в любом формате. Более того, такой формат интересен профессионалам спортивной индустрии. Поэтому "Ночь московского спорта" станет ежегодной доброй традицией, которую, как эстафетную палочку, примут и другие города России", - сказал представитель пресс-службы столичного департамента спорта.

На "ЦСКА-Арене" проходили бесплатные сеансы катания, а ближе к полуночи на лед вышла двукратная чемпионка мира и серебряный призер Игр-2018 Медведева, которая не только провела мастер-класс, но и оставила автографы своим поклонникам прямо на коньках.

На ВДНХ прошел массовый световой заезд на велосипедах, скейтбордах, роликах и самокатах, а на специально построенной площадке все желающие могли сдать нормативы ГТО.

Олимпийский чемпион Евгений Рылов провел ночной заплыв в открытом бассейне, расположенном в акватории "ЗИЛ". Соревнования по ВМХ и самокатному спорту ждали фанатов в скейтпарке Rampstroy, одним из участников соревнований стал член олимпийской сборной России по ВМХ-фристайлу Константин Андреев. На "Винзаводе" проходил фестиваль уличных видов спорта, все желающие могли принять участие в соревнованиях по брейк-дансу, панна-футболу, настольному теннису.