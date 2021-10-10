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КХЛ

"Ак Барс" обыграл "Барыс" в матче КХЛ. Зарипов набрал первые очки в сезоне

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу казанцев

ТАСС, 10 октября. Казанский "Ак Барс" победил "Барыс" из Нур-Султана со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Ак Барса" отличились Кристиан Хенкель (5-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (6, 39), Николай Коваленко (24), Кирилл Панюков (28) и Данис Зарипов (31). У "Барыса" шайбы забросили Якоб Берглунд (7), Валерий Орехов (31) и Егор Шалапов (41).

40-летний Зарипов набрал первые очки в нынешнем регулярном чемпионате, забросив шайбу и отдав результативную передачу. Он набирает очки в каждом сезоне КХЛ. По окончании сезона Зарипов завершит карьеру игрока. Кагарлицкий благодаря дублю достиг отметки в 400 очков в КХЛ.

"Ак Барс" занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 23 очка в 17 матчах. "Барыс" сохранил седьмую строчку, набрав 14 очков в 16 встречах. Следующий матч "Ак Барс" проведет 12 октября на выезде против уфимского "Салавата Юлаева". "Барыс" сыграет в гостях против омского "Авангарда" 13 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург15131000162-2828
2Трактор1681311249-3926
3Салават Юлаев16102000447-2824
4Ак Барс1771203440-3523
5Автомобилист1670112551-4519
6Авангард1451100740-3814
7Барыс1642011838-4614
8Сибирь1550003724-3313
9Нефтехимик1550002833-4012
10Амур16212011030-5111
11Куньлунь15401001034-5210
12Адмирал1430022726-4910

 

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