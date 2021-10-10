"Ак Барс" обыграл "Барыс" в матче КХЛ. Зарипов набрал первые очки в сезоне

ТАСС, 10 октября. Казанский "Ак Барс" победил "Барыс" из Нур-Султана со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Ак Барса" отличились Кристиан Хенкель (5-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (6, 39), Николай Коваленко (24), Кирилл Панюков (28) и Данис Зарипов (31). У "Барыса" шайбы забросили Якоб Берглунд (7), Валерий Орехов (31) и Егор Шалапов (41).
40-летний Зарипов набрал первые очки в нынешнем регулярном чемпионате, забросив шайбу и отдав результативную передачу. Он набирает очки в каждом сезоне КХЛ. По окончании сезона Зарипов завершит карьеру игрока. Кагарлицкий благодаря дублю достиг отметки в 400 очков в КХЛ.
"Ак Барс" занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 23 очка в 17 матчах. "Барыс" сохранил седьмую строчку, набрав 14 очков в 16 встречах. Следующий матч "Ак Барс" проведет 12 октября на выезде против уфимского "Салавата Юлаева". "Барыс" сыграет в гостях против омского "Авангарда" 13 октября.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|15
|13
|1
|0
|0
|0
|1
|62-28
|28
|2
|Трактор
|16
|8
|1
|3
|1
|1
|2
|49-39
|26
|3
|Салават Юлаев
|16
|10
|2
|0
|0
|0
|4
|47-28
|24
|4
|Ак Барс
|17
|7
|1
|2
|0
|3
|4
|40-35
|23
|5
|Автомобилист
|16
|7
|0
|1
|1
|2
|5
|51-45
|19
|6
|Авангард
|14
|5
|1
|1
|0
|0
|7
|40-38
|14
|7
|Барыс
|16
|4
|2
|0
|1
|1
|8
|38-46
|14
|8
|Сибирь
|15
|5
|0
|0
|0
|3
|7
|24-33
|13
|9
|Нефтехимик
|15
|5
|0
|0
|0
|2
|8
|33-40
|12
|10
|Амур
|16
|2
|1
|2
|0
|1
|10
|30-51
|11
|11
|Куньлунь
|15
|4
|0
|1
|0
|0
|10
|34-52
|10
|12
|Адмирал
|14
|3
|0
|0
|2
|2
|7
|26-49
|10