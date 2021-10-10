Боттас выиграл Гран-при Турции. Ферстаппен обошел Хэмилтона в общем зачете "Формулы-1"

ТАСС, 10 октября. Финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Турции. Соревнования прошли на автодроме "Истанбул парк" в Стамбуле.

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третьим стал его партнер команде мексиканец Серхио Перес. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон финишировал пятым, четверым - Шарль Леклер из "Феррари". Хэмилтон выиграл квалификацию, но был вынужден стартовать 11-м из-за штрафа за четвертую в сезоне смену двигателя. Россиянин Никита Мазепин из команды "Хаас" финишировал 20-м, его партнер по команде немец Мик Шумахер завершил гонку на 19-й позиции.

Ферстаппен обошел Хэмилтона и вышел в лидеры общего зачета, у пилота из Нидерландов 262,5 очка, у британца - 256,5. Тройку лидеров замыкает Боттас (177). В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" (433,5), далее идут "Ред Булл" (397,5) и "Макларен" (240).

Гран-при Турции проводился с 2005 по 2011 год, после чего был исключен из календаря. Рекордсменом по победам в Турции является бразилец Фелипе Масса, который трижды финишировал здесь первым. Среди действующих пилотов на Гран-при Турции дважды побеждал Хэмилтон, по разу - финн Кими Райкконен и немец Себастьян Феттель.

Следующий этап сезона 2021 года пройдет в США с 22 по 24 октября.