СКА забросил пять безответных шайб "Салавату Юлаеву" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 10 октября. Петербургский СКА обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе на "Уфа-Арене".

В составе СКА отличились Владислав Цицюра (3-я и 29-я минуты), Андрей Кузьменко (20), Линден Вей (48) и Йонас Кемппайнен (57). Эта игра стала 700-й для белорусского игрока уфимского клуба Джеффа Плэтта и 450-й для Михаила Науменкова, также выступающего за "Салават Юлаев".

СКА одержал четвертую победу в последних пяти матчах и занимает третье место в таблице Западной конференции, имея в своем активе 23 очка в 16 матчах. "Салават Юлаев" сохранил за собой третью строчку в таблице Восточной конференции, набрав 24 очка в 16 встречах. Подопечные Валерия Брагина сыграют следующий матч 13 октября дома против московского "Динамо". "Салават Юлаев" примет казанский "Ак Барс" на своей площадке 12 октября.