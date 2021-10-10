СКА забросил пять безответных шайб "Салавату Юлаеву" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 10 октября. Петербургский СКА обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе на "Уфа-Арене".
В составе СКА отличились Владислав Цицюра (3-я и 29-я минуты), Андрей Кузьменко (20), Линден Вей (48) и Йонас Кемппайнен (57). Эта игра стала 700-й для белорусского игрока уфимского клуба Джеффа Плэтта и 450-й для Михаила Науменкова, также выступающего за "Салават Юлаев".
СКА одержал четвертую победу в последних пяти матчах и занимает третье место в таблице Западной конференции, имея в своем активе 23 очка в 16 матчах. "Салават Юлаев" сохранил за собой третью строчку в таблице Восточной конференции, набрав 24 очка в 16 встречах. Подопечные Валерия Брагина сыграют следующий матч 13 октября дома против московского "Динамо". "Салават Юлаев" примет казанский "Ак Барс" на своей площадке 12 октября.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Динамо М
|15
|12
|0
|0
|0
|0
|3
|58-33
|24
|2
|Йокерит
|16
|7
|2
|2
|1
|1
|3
|51-44
|24
|3
|СКА
|16
|8
|1
|2
|1
|0
|4
|50-32
|23
|4
|Динамо Мн
|15
|8
|2
|0
|0
|1
|4
|48-36
|21
|5
|ЦСКА
|16
|6
|4
|0
|0
|0
|6
|36-32
|20
|6
|Локомотив
|15
|7
|0
|0
|1
|1
|6
|40-35
|16
|7
|Спартак
|16
|6
|2
|0
|0
|0
|8
|37-40
|16
|8
|Торпедо
|15
|6
|0
|0
|1
|1
|7
|40-42
|14
|9
|Динамо Р
|16
|5
|0
|0
|1
|2
|8
|28-46
|13
|10
|Северсталь
|15
|4
|2
|0
|1
|0
|8
|25-36
|13
|11
|Витязь
|16
|3
|0
|1
|2
|3
|7
|43-52
|13
|12
|Сочи
|16
|2
|2
|0
|2
|0
|10
|27-45
|10
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|15
|13
|1
|0
|0
|0
|1
|62-28
|28
|2
|Трактор
|16
|8
|1
|3
|1
|1
|2
|49-39
|26
|3
|Салават Юлаев
|16
|10
|2
|0
|0
|0
|4
|47-28
|24
|4
|Ак Барс
|17
|7
|1
|2
|0
|3
|4
|40-35
|23
|5
|Автомобилист
|16
|7
|0
|1
|1
|2
|5
|51-45
|19
|6
|Авангард
|14
|5
|1
|1
|0
|0
|7
|40-38
|14
|7
|Барыс
|16
|4
|2
|0
|1
|1
|8
|38-46
|14
|8
|Сибирь
|15
|5
|0
|0
|0
|3
|7
|24-33
|13
|9
|Нефтехимик
|15
|5
|0
|0
|0
|2
|8
|33-40
|12
|10
|Амур
|16
|2
|1
|2
|0
|1
|10
|30-51
|11
|11
|Куньлунь
|15
|4
|0
|1
|0
|0
|10
|34-52
|10
|12
|Адмирал
|14
|3
|0
|0
|2
|2
|7
|26-49
|10