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КХЛ

СКА забросил пять безответных шайб "Салавату Юлаеву" в матче чемпионата КХЛ

Армейцы одержали четвертую победу в последних пяти матчах
Хоккеисты СКА Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Хоккеисты СКА
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 10 октября. Петербургский СКА обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе на "Уфа-Арене".

В составе СКА отличились Владислав Цицюра (3-я и 29-я минуты), Андрей Кузьменко (20), Линден Вей (48) и Йонас Кемппайнен (57). Эта игра стала 700-й для белорусского игрока уфимского клуба Джеффа Плэтта и 450-й для Михаила Науменкова, также выступающего за "Салават Юлаев".

СКА одержал четвертую победу в последних пяти матчах и занимает третье место в таблице Западной конференции, имея в своем активе 23 очка в 16 матчах. "Салават Юлаев" сохранил за собой третью строчку в таблице Восточной конференции, набрав 24 очка в 16 встречах. Подопечные Валерия Брагина сыграют следующий матч 13 октября дома против московского "Динамо". "Салават Юлаев" примет казанский "Ак Барс" на своей площадке 12 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Динамо М15120000358-3324
2Йокерит1672211351-4424
3СКА1681210450-3223
4Динамо Мн1582001448-3621
5ЦСКА1664000636-3220
6Локомотив1570011640-3516
7Спартак1662000837-4016
8Торпедо1560011740-4214
9Динамо Р1650012828-4613
10Северсталь1542010825-3613
11Витязь1630123743-5213
12Сочи16220201027-4510
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург15131000162-2828
2Трактор1681311249-3926
3Салават Юлаев16102000447-2824
4Ак Барс1771203440-3523
5Автомобилист1670112551-4519
6Авангард1451100740-3814
7Барыс1642011838-4614
8Сибирь1550003724-3313
9Нефтехимик1550002833-4012
10Амур16212011030-5111
11Куньлунь15401001034-5210
12Адмирал1430022726-4910

 

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