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Шахматные турниры

Горячкина выиграла во втором туре мужского суперфинала чемпионата России по шахматам

Горячкина стала первой женщиной, принявшей участие в мужском чемпионате страны

ТАСС, 10 октября. Александра Горячкина белыми фигурами одержала победу над Александром Мотылевым во втором туре суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин. Соревнования проходят в Уфе.

Горячкина стала первой женщиной, принявшей участие в мужском чемпионате страны. Шахматистка отобралась в суперфинал из Высшей лиги чемпионата России, где заняла третье место. В первом матче Горячкина сыграла вничью с Павлом Понкратовым. В третьем туре шахматистка черными фигурами сыграет против Кирилла Алексеенко, который в воскресенье сыграл вничью черными фигурами с Владимиром Федосеевым.

Также во втором туре вничью сыграли Дмитрий Андрейкин с Павлом Понкратовым, Максим Чигаев с Андреем Есипенко, Максим Матлаков с Александром Рахмановым и Александр Предке с Никитой Витюговым.

Суперфиналы 74-го чемпионата России среди мужчин и 71-го чемпионата России среди женщин проходят по круговой системе в 11 туров с 9 по 20 октября. Общий гарантированный призовой фонд соревнований составляет 11 млн рублей (в мужском открытом турнире 7 млн, в женском - 4 млн).

Теги
Шахматные турниры
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