Горячкина выиграла во втором туре мужского суперфинала чемпионата России по шахматам

ТАСС, 10 октября. Александра Горячкина белыми фигурами одержала победу над Александром Мотылевым во втором туре суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин. Соревнования проходят в Уфе.

Горячкина стала первой женщиной, принявшей участие в мужском чемпионате страны. Шахматистка отобралась в суперфинал из Высшей лиги чемпионата России, где заняла третье место. В первом матче Горячкина сыграла вничью с Павлом Понкратовым. В третьем туре шахматистка черными фигурами сыграет против Кирилла Алексеенко, который в воскресенье сыграл вничью черными фигурами с Владимиром Федосеевым.

Также во втором туре вничью сыграли Дмитрий Андрейкин с Павлом Понкратовым, Максим Чигаев с Андреем Есипенко, Максим Матлаков с Александром Рахмановым и Александр Предке с Никитой Витюговым.

Суперфиналы 74-го чемпионата России среди мужчин и 71-го чемпионата России среди женщин проходят по круговой системе в 11 туров с 9 по 20 октября. Общий гарантированный призовой фонд соревнований составляет 11 млн рублей (в мужском открытом турнире 7 млн, в женском - 4 млн).