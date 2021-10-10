Немецкая философия. Маркус Гисдоль возглавит футбольный "Локомотив"

5 октября пост главного тренера покинул серб Марко Николич, который возглавлял "Локомотив" с июня 2020 года. В сезоне-2020/21 клуб под его руководством стал обладателем Кубка России и занял третье место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). После зимней паузы железнодорожники одержали 11 побед подряд (8 - в чемпионате России, 3 - в кубке страны), повторив клубный рекорд, установленный в 1995 году. В розыгрыше Лиги чемпионов прошлого сезона команда заняла последнее место в группе.

В текущем сезоне "Локомотив" с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в таблице РПЛ. Николича освободили от должности после того, как команда не смогла победить в пяти матчах во всех турнирах подряд. Железнодорожники проиграли "Ростову" (1:2), сыграли вничью с "Химками" (0:0) и "Уралом" (0:0) в чемпионате, а также уступили итальянскому "Лацио" (0:2) и сыграли вничью с французским "Марселем" (1:1) в Лиге Европы. В еврокубке "Локомотив" занимает последнее место в группе E, набрав одно очко в двух играх.

Бывший нападающий железнодорожников Дмитрий Булыкин считает, что после зимней паузы "Локомотив" будет командой полностью немецких специалистов. "Понятно, что это кандидатура Ральфа Рангника, в случае неудачи им надо будет отвечать за результат и за расходы, которые они сейчас делают, - сказал Булыкин ТАСС. - Не совсем понятное было переподписание и увольнение Николича, учитывая, что ему нужно платить неустойку. И непонятно, нынешний тренер сильнее ли предыдущего. Но посмотрим, все покажет время, все мы скоро увидим. После зимней паузы это уже будет полностью команда немецких специалистов".

Приглашение немецкого тренера ожидалось

Приход в "Локомотив" тренера из Германии был предсказуем, так как селекцией в клубе руководит Рангник. В 2011 году Рангник тренировал немецкий "Шальке", а в ассистентах у него был Гисдоль. Они вместе работали с марта по сентябрь, затем Рангник покинул команду, а Гисдоль работал в "Шальке" до декабря 2012 года.