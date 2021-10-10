Немецкая философия. Маркус Гисдоль возглавит футбольный "Локомотив"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" объявил о том, что 52-летний немец Маркус Гисдоль займет пост главного тренера команды. Специалист, очевидно, является креатурой руководителя по спорту и развитию клуба немца Ральфа Рангника.
5 октября пост главного тренера покинул серб Марко Николич, который возглавлял "Локомотив" с июня 2020 года. В сезоне-2020/21 клуб под его руководством стал обладателем Кубка России и занял третье место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). После зимней паузы железнодорожники одержали 11 побед подряд (8 - в чемпионате России, 3 - в кубке страны), повторив клубный рекорд, установленный в 1995 году. В розыгрыше Лиги чемпионов прошлого сезона команда заняла последнее место в группе.
В текущем сезоне "Локомотив" с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в таблице РПЛ. Николича освободили от должности после того, как команда не смогла победить в пяти матчах во всех турнирах подряд. Железнодорожники проиграли "Ростову" (1:2), сыграли вничью с "Химками" (0:0) и "Уралом" (0:0) в чемпионате, а также уступили итальянскому "Лацио" (0:2) и сыграли вничью с французским "Марселем" (1:1) в Лиге Европы. В еврокубке "Локомотив" занимает последнее место в группе E, набрав одно очко в двух играх.
Бывший нападающий железнодорожников Дмитрий Булыкин считает, что после зимней паузы "Локомотив" будет командой полностью немецких специалистов. "Понятно, что это кандидатура Ральфа Рангника, в случае неудачи им надо будет отвечать за результат и за расходы, которые они сейчас делают, - сказал Булыкин ТАСС. - Не совсем понятное было переподписание и увольнение Николича, учитывая, что ему нужно платить неустойку. И непонятно, нынешний тренер сильнее ли предыдущего. Но посмотрим, все покажет время, все мы скоро увидим. После зимней паузы это уже будет полностью команда немецких специалистов".
Приглашение немецкого тренера ожидалось
Приход в "Локомотив" тренера из Германии был предсказуем, так как селекцией в клубе руководит Рангник. В 2011 году Рангник тренировал немецкий "Шальке", а в ассистентах у него был Гисдоль. Они вместе работали с марта по сентябрь, затем Рангник покинул команду, а Гисдоль работал в "Шальке" до декабря 2012 года.
Бывший главный тренер "Локомотива" Рашид Рахимов ожидал прихода немецкоговорящего специалиста. "Слышал про Гисдоля, он тренировал клубы Бундеслиги, имеет достаточно опыта, - сказал Рахимов ТАСС. - Я ожидал, что будет назначен иностранный специалист. Это, конечно, должен был быть немецкоговорящий тренер, здесь ничего удивительного нет".
До "Шальке" Гисдоль не работал в командах высшего дивизиона чемпионата Германии. После ухода из гельзенкирхенского клуба был назначен на пост главного тренера "Хоффенхайма", который возглавлял с 2013 по 2015 год. Также он был главным тренером "Гамбурга" и "Кёльна". Все эти клубы не были в числе претендентов на медали чемпионата, в отличие от "Локомотива" в России.
"Неожиданно, что в "Локомотив" пришел тренер без каких-либо достижений, который больше двух лет в одном клубе не задерживался и не бился за какие-то высокие места, - отметил Булыкин. - Позвонил своим друзьям в Германию, чтобы узнать, что за тренер. Единственное, что они сказали, что Гисдоль не очень любил иностранцев, которые приезжали к нему в команду, и удивились тому, что он поехал работать в Россию".
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не знаком с работой Гисдоля. "У "Локомотива" есть чемпионские звания, много кубков, плей-офф Лиги чемпионов, полуфинал Кубка кубков и выходы из группы Лиги Европы. Это большие завоевания, новому тренеру мы пожелаем превзойти это. Правильное или неправильное назначение, покажет время", - сказал Семин.
Многие болельщики "Локомотива" остались недовольны назначением. В социальных сетях "Локомотива" в основном негативные комментарии, Гисдолю припоминают увольнения из "Кёльна" и "Гамбурга" за нахождение команд в зоне вылета. Предполагают, что он станет ручным тренером Рангника, у которого якобы влиять на Николича не получалось. При этом приход Николича болельщики также встретили в штыки, но тогда это было в большей степени связано с уходом легенды клуба Юрия Семина.