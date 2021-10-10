Кошки-мышки продолжаются. Ферстаппен вновь сменил Хэмилтона в лидерах сезона "Формулы-1"

На прошлом этапе в Сочи "Ред Булл" принял решение полностью заменить силовую установку на машине Ферстаппена, что повлекло за собой старт с последнего места. Дождь в конце гонки ВТБ Гран-при России помог нидерландцу минимизировать потери относительно британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса", который выиграл сочинский этап и вышел в лидеры личного зачета, но всего на два очка опередил пилота "Ред Булл". В Турции уже "Мерседес" решил пойти на штраф для Хэмилтона, при этом на его машине заменили только мотор, а не всю силовую установку, что означало потерю 10 мест на старте гонки.

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем гонки 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Турции. Вторым финишировал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", который в очередной раз возглавил личный зачет чемпионата.

Пятничные практики показали, что решение "Мерседеса" было обоснованным - Хэмилтон выиграл обе сессии свободных заездов с солидным преимуществом над Ферстаппеном, да и остальными пилотами. Поэтому в гонке у него не должно было возникнуть проблем с прорывом из середины пелотона. "Ред Булл" же, который в Турции выступал в специальной белой раскраске в честь грядущего окончания сотрудничества с мотористами из "Хонды", заметно уступал "Мерседесу" в скорости. Но в случае непогоды у команды появлялись шансы, что показала третья практика в субботу, которая прошла в дождевых условиях. Ферстаппен стал вторым, а его партнер по команде мексиканец Серхио Перес - третьим, выиграл же заезды француз Пьер Гасли из дочерней команды "Ред Булл" "Альфа Таури".

К старту квалификации трасса не успела полностью подсохнуть, однако гоночная траектория была практически сухой, что позволило пилотам выехать на "сликах". В таких условиях шансов у Ферстаппена и "Ред Булл" практически не было - Хэмилтон спокойно выиграл квалификацию, но из-за штрафа поул превратился в 11-ю позицию, Боттас стал вторым, сдержав позади себя нидерландца и монегаска Шарля Леклера из "Феррари". Теперь перед финном стояла непростая задача - не пропустить вперед Ферстаппена в гонке, чтобы позволить Хэмилтону минимизировать очковые потери в личном зачете.

Для российского пилота "Хааса" Никиты Мазепина этап вновь начался провально. Он уступил партнеру по команде немцу Мику Шумахеру во всех трех сессиях свободных заездов, а в квалификации проиграл ему целую пропасть - почти три секунды. При этом россиянин дважды по ходу первого сегмента вылетал с трассы. А вот Шумахер, напротив, выжал максимум из самого медленного болида чемпионата и смог выйти во второй сегмент квалификации, показав там 14-й результат (после штрафа испанца Карлоса Сайнса - младшего из "Феррари").

Гонка

Все утро воскресенья в Стамбуле шел дождь, который прекратился лишь за несколько часов до старта гонки. Трасса не успела достаточно просохнуть, и гонщики решили не рисковать, начав заезд на промежуточной резине. Первая тройка на старте сохранила позиции, позади них Гасли поддел двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо ("Альпин"), в результате чего последнего развернуло и он откатился в конец пелотона, где уже сам развернул Шумахера. На четвертую позицию поднялся Перес, а Хэмилтон на первом круге отыграл два места, вскоре он обогнал еще троих и вышел на шестую позицию.

Гасли и Алонсо за инциденты на старте получили по пятисекундному штрафу. Хэмилтон продолжил прорыв и без проблем прошел Гасли, а вот идущего четвертым Переса семикратный чемпион мира догнал только кругов через 15. Мексиканец без боя не собирался сдаваться и успешно отбивался от атак британца на протяжении нескольких кругов, после чего отправился в боксы за свежим комплектом промежуточной резины. То же самое сделали и Ферстаппен с Боттасом, а вот Леклер и Хэмилтон решили проехать всю дистанцию на одном комплекте. Благодаря этому монегаск возглавил гонку.

Преимущество пилота "Феррари" над Боттасом составляло порядка 10 секунд, но половину из этого он потерял из-за небольшой ошибки, а вторую финн на свежей резине достаточно быстро отыграл и прошел монегаска. Поняв, что на изношенной резине до финиша он не дотянет, Леклер отправился в боксы и вернулся на трассу четвертым. Хэмилтон также решил не рисковать и отправился за новым комплектом, вернувшись после пит-стопа на пятой позиции.

В оставшееся время Перес обошел Леклера в борьбе за место на подиуме, Хэмилтон также был близок к тому, чтобы опередить монегаска, но тому удалось сохранить позицию. Боттас же уверенно довел дело до первой победы в сезоне и 10-й в карьере. Ферстаппен финишировал вторым, благодаря этому и пятому месту Хэмилтона он вновь вышел в лидеры личного зачета, опережая британца на шесть очков. Мазепин долгое время выигрывал борьбу у Шумахера за предпоследнее место, но в итоге опять ее проиграл, уступив на финише напарнику почти 25 секунд.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в США с 22 по 24 октября.