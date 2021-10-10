Тренер сборной Словении заявил, что рад отсутствию Дзюбы в составе российской команды

МАРИБОР /Словения/, 10 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек рад, что Артем Дзюба не сыграет за команду России в предстоящем матче в рамках отборочного турнира к чемпионату мира по футболу. Об этом он заявил журналистам в воскресенье.

Сборные России и Словении сыграют 11 октября на стадионе "Людски врт" в Мариборе. В первом матче команд в Сочи Дзюба оформил дубль, что позволило российской команде победить.

"Каждый тренер приносит новую философию, у [главного тренера российской команды Валерия] Карпина тоже своя философия. Но я могу отметить, что мы очень рады тому, что Дзюба не сыграет, потому что в прошлом матче он доставил нашей команде очень много проблем в первом тайме", - сказал Кек.

"По каким-то коэффициентам Россия - фаворит предстоящего матча, но мы фаворитов не признаем, поэтому надеемся, что словенская команда добьется положительного результата, - добавил он. - Плохая игра российской сборной? Но она выиграла в Казани, и мой взгляд отличается от вашего [журналистов], поэтому мы сидим по разные стороны. Я подчеркну, что российская команда добилась главного - она победила".

12 лет назад словенская сборная в Мариборе обыграла сборную России под руководством Гуса Хиддинка, лишив ее права сыграть на чемпионате мира 2010 года. "Воспоминания - прекрасная вещь, но нынешнюю команду нельзя сравнивать с той, что была 12 лет назад. Завтра будет новый матч, новые игроки", - отметил Кек.

Сборная России занимает второе место в группе, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (по 4).