Словенский футболист ЦСКА считает особенным предстоящий матч против российской сборной

МАРИБОР /Словения/, 10 октября. /ТАСС/. Словенский футболист ЦСКА Яка Бийол считает особенным предстоящий матч против российской сборной в отборочном турнире к чемпионату мира. Об этом он заявил журналистам в воскресенье.

Сборные России и Словении сыграют 11 октября на стадионе "Людски врт" в Мариборе.

"Я очень хорошо знаю российских игроков, многие из них выступают в российской лиге. Это очень квалифицированные игроки, о них мне, конечно, известно больше, чем о других соперниках. Однако я не могу утверждать, что это обязательно нам поможет", - сказал Бийол.

"Для меня эта игра отличается от других, потому что я играю в России, получаю там зарплату, поэтому для меня это будет особенный матч. И если нам удастся победить, я буду счастлив", - отметил он.

Сборная России занимает второе место в группе, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (по 4).