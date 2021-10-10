Сенников: российские футболисты имеют запас надежности, чтобы победить словенцев

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Матч между сборными России и Словении будет равным, но у россиян есть запас надежности для победы в этой игре. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник национальной команды Дмитрий Сенников.

В понедельник россияне на выезде сыграют со словенцами в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдет в Мариборе и начнется в 21:45 мск. 8 октября сборная России обыграла на своем поле словаков (1:0), словенцы на выезде оказались сильнее мальтийцев (4:0).

"Мне кажется, что со словенцами будет играть чуть легче, чем со словаками, - сказал Сенников. - Сама сборная Словакии является слаженной командой, футболисты очень хорошие. Не удивительно, что они нас переигрывали, для нас хорошо, что смогли взять три очка в этой игре. Я надеюсь, что футболисты не переоценят свои возможности и серьезно будут готовиться к игре со словенцами, потому что там тоже будет тяжело, непростой матч, нужно терпеть".

"Мне понравилась самоотдача у россиян в матче со словаками, нас переигрывали, но наши футболисты на каждом участке поля друг за друга отрабатывали, мне хочется, чтобы такой футбол продолжился. Вполне возможна победа россиян, я думаю, что у нас есть футболисты, которые могут забить, в защите вроде пока все хорошо, смена вратаря положительно сказалась - никто не ожидал, что не будет играть [Маринато] Гилерме, а [Матвей] Сафонов провел блестящий матч. Есть какой-то запас надежности, чтобы победить словенцев, прежде всего идет от защиты (сборная России под руководством Валерия Карпина не пропустила ни одного гола - прим. ТАСС), если так будем играть, тот мы должны претендовать на победу со словенцами", - добавил собеседник агентства.

Последний раз сборная России выигрывала у словенцев на выезде в 1996 году, в товарищеском турнире россияне победили со счетом 3:1. "Не так много матчей было, поэтому нечего смотреть статистику, - отметил Сенников. - Я считаю, что сборная Словении в нашей группе не самая сильная, понятно, что мы должны иметь какое-то преимущество, но у нас есть травмированные футболисты, лидеры. Но все равно в целом наша сборная должна занимать второе место в группе, потому что превосходит словаков и словенцев по силам".

Сборная России за три тура до конца занимает второе место в отборочной группе H, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые располагаются выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (по 4).