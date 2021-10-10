Тренер "Вашингтона" не уверен, что Овечкин восстановится к началу сезона НХЛ

ТАСС, 10 октября. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин может пропустить первую игру регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил главный тренер столичной команды Питер Лавиолетт, комментарий которого приводит журналистка The Washington Post Саманта Пелл в Twitter.

Овечкин получил повреждение в ночь на субботу в предсезонной игре с "Филадельфией". В первом периоде россиянин попытался применить силовой прием против форварда Трэвиса Конекни, после чего упал на лед. Позднее Овечкин поднялся и отправился в раздевалку, он не смог продолжить встречу. Пресс-служба "Вашингтона" сообщила, что российский хоккеист получил повреждение нижней части тела.

"Не думаю, что травма Овечкина серьезная. Он должен вернуться со дня на день, но не уверен, что он сможет сыграть в первом матче", - сказал Лавиолетт.

В первом матче нового сезона "Вашингтон" примет "Нью-Йорк Рейнджерс". Встреча пройдет в ночь на 14 октября.