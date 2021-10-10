Тренер "Вашингтона" не уверен, что Овечкин восстановится к началу сезона НХЛ

ТАСС, 10 октября. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин может пропустить первую игру регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил главный тренер столичной команды Питер Лавиолетт, комментарий которого приводит журналистка The Washington Post Саманта Пелл в Twitter.
Овечкин получил повреждение в ночь на субботу в предсезонной игре с "Филадельфией". В первом периоде россиянин попытался применить силовой прием против форварда Трэвиса Конекни, после чего упал на лед. Позднее Овечкин поднялся и отправился в раздевалку, он не смог продолжить встречу. Пресс-служба "Вашингтона" сообщила, что российский хоккеист получил повреждение нижней части тела.
"Не думаю, что травма Овечкина серьезная. Он должен вернуться со дня на день, но не уверен, что он сможет сыграть в первом матче", - сказал Лавиолетт.
В первом матче нового сезона "Вашингтон" примет "Нью-Йорк Рейнджерс". Встреча пройдет в ночь на 14 октября.
Capitals Coach Peter Laviolette said he does not think Alex Ovechkin's lower-body injury is long-term. Still is day-to-day, but not sure if he plays in Wednesday's season-opener.— Samantha Pell (@SamanthaJPell) October 10, 2021
Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.