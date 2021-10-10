Футболист сборной России Сутормин поделился ожиданиями от матча со словенцами

МАРИБОР /Словения/, 10 октября. /ТАСС/. Сборная Словении по футболу является хорошей европейской командой, но россияне будут отталкиваться от своей игры. Об этом на пресс-конференции рассказал полузащитник сборной России Алексей Сутормин.

В понедельник россияне на выезде сыграют со словенцами в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдет на стадионе "Людски врт" в Мариборе и начнется в 21:45 мск. 8 октября сборная России обыграла на своем поле словаков (1:0), словенцы на выезде оказались сильнее мальтийцев (4:0). Прошлый матч против словаков стал для Сутормина дебютным в составе сборной России.

"Хорошая европейская команда, но мы будем отталкиваться от своей игры, - сказал Сутормин. - Все отлично, самочувствие отличное, готовы играть. Впечатление [от дебюта] положительные, давно мечтал об этом. Обстановка как в клубе, так и в сборной домашняя, хорошая. Надеюсь, что так и будет дальше продолжаться".

"Что касается капитанской повязки, то я не могу сказать сейчас, потому что установка на матч у нас будет завтра. Как бы ни банально звучало, завтра на установке мы все все узнаем", - добавил Сутормин.

Сборная России за три тура до конца занимает второе место в отборочной группе H, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые располагаются выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (по 4).