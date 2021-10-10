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ЧМ-2022 по футболу

Карпин: в сборной России нет новых травмированных футболистов перед игрой со словенцами

Сборные России и Словении проведут матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в понедельник в Мариборе
Главный тренер сборной России Валерий Карпин Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
© Егор Алеев/ТАСС

МАРИБОР /Словения/, 10 октября. /ТАСС/. Новых травмированных футболистов в составе сборной России перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со словенцами нет. Об этом журналистам в воскресенье заявил главный тренер российской сборной Валерий Карпин.

Сборные России и Словении проведут матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в понедельник на стадионе "Людски врт" в Мариборе.

"Состояние игроков? Новых травм, как ни странно, не было. Все прилетели и готовятся. Занимаемся только восстановлением", - сказал Карпин.

Сборная России за три тура до конца отборочного турнира занимает второе место в группе H, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (по 4).

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