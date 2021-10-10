Зибанежад подписал контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс" на $68 млн

ТАСС, 10 октября. Шведский нападающий Мика Зибанежад подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на восемь лет, зарплата составит $8,5 млн в год. Оно начнет действовать с сезона-2022/23. Текущий контракт хоккеиста с "Рейнджерс" рассчитан до окончания сезона-2021/22 ($5,35 млн в год). Со следующего сезона больше в "Рейнджерс" зарабатывать будет только российский нападающий Артемий Панарин ($11,6 млн в год).

Зибанежаду 28 лет, он был выбран под общим шестым номером на драфте НХЛ 2011 года "Оттавой", за которую выступал до 2016 года. С 2016 года швед играет за "Нью-Йорк Рейнджерс". В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 604 матча, в которых набрал 434 (200 шайб + 234 результативные передачи) очка. В Швеции Зибанежад играл за "Юргорден".

В составе сборной Швеции хоккеист стал чемпионом мира в 2018 году.