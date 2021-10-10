Карпин не знал, что в 2009 году россияне проиграли словенцам именно в Мариборе

МАРИБОР /Словения/, 10 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не знал, что национальная команда проиграла словенцам именно в Мариборе в стыковом матче за выход на чемпионат мира 2010 года. Об он рассказал журналистам.

В понедельник россияне на выезде сыграют со словенцами в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдет на стадионе "Людски врт" в Мариборе. 18 ноября 2009 года словенская сборная в Мариборе обыграла сборную России под руководством Гуса Хиддинка, лишив ее права сыграть на чемпионате мира 2010 года. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу словенцев, в первой игре россияне дома победили со счетом 2:1.

"Пока вы не задали вопрос Алексею [Сутормину], я даже не знал, что мы в Мариборе играли, - сказал Карпин. - Правда, я не знал. Я знал, что Россия проиграла, что это было в Словении, но я не знал, в каком словенском городе эта игра проходила. В Мариборе так в Мариборе. Окей".

Сборная России занимает второе место в группе, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (по 4).