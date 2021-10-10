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Московское "Динамо" в третий раз стало обладателем Суперкубка России по волейболу

Матч с петербургским "Зенитом" прошел в рамках чемпионата России и завершился со счетом 3-1
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России по волейболу и в третий раз стало обладателем трофея. Встреча прошла в Москве.

Игра завершилась со счетом 3-1 (26:24, 25:21, 21:25, 29:27) в пользу столичной команды.

Матч за Суперкубок идет в зачет чемпионата России по волейболу. В двух матчах "Динамо" одержало две победы и с 5 очками занимает третье место в турнирной таблице. "Зенит" с одной победой и одним поражением располагается на пятой строчке, набрав 3 очка.

В матче за Суперкубок встречаются чемпион России и обладатель Кубка России прошлого сезона. Оба трофея выиграло "Динамо", обыграв в финалах "Зенит". Бело-голубые обыграли команду из Санкт-Петербурга 11-й раз подряд во всех турнирах. В прошлом сезоне команды также встречались в финале Кубка Европейской конфедерации волейбола (второй по значимости клубный турнир Европы), "Динамо" выиграло оба матча (3-2, 3-1).

"Динамо" в пятый раз принимало участие в матче за Суперкубок и одержало третью победу. Ранее бело-голубые выигрывали трофей в 2008 и 2009 годах. "Зенит" во второй раз уступил в матче за Суперкубок, в 2018 году петербуржцы проиграли "Зениту" из Казани. Рекордсменом по количеству побед является казанский "Зенит", который завоевывал трофей восемь раз.

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