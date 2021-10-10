Фигуристка Валиева победила на турнире в Финляндии с двумя мировыми рекордами

ТАСС, 10 октября. Российская фигуристка Камила Валиева победила на международном турнире Finlandia Trophy, побив мировой рекорд Алены Косторной по сумме короткой и произвольной программ.

Валиева набрала 249,24 балла. Предыдущий рекорд Косторная установила в финале серии Гран-при 2019 года - 247,59 балла. Валиева также побила мировой рекорд в произвольной программе, набрав 174,31 балла. Ранее достижение принадлежало Александре Трусовой (166,62).

Второе место на турнире в Финляндии заняла россиянка Елизавета Туктамышева (233,30). На третьей позиции расположилась Косторная (218,83).

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала серии Гран-при в одиночном катании. На ее счету также золото чемпионата мира в командном турнире. 18-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года.

Соревнования в Эспоо проходили с 7 по 10 октября.

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