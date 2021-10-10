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Фигурное катание

Тарасова: российские фигуристки максимально откатали программы на турнире в Финляндии

Первое место заняла Камила Валиева, второе - Елизавета Туктамышева, третье - Алена Косторная
Татьяна Тарасова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 10 октября. Российские фигуристки Камила Валиева, Алена Косторная и Елизавета Туктамышева максимально откатали программы на международном турнире Finlandia Trophy. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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Валиева, набравшая 249,24 балла, заняла первое место и установила два мировых рекорда - в произвольной программе и по сумме двух программ. Второй стала Туктамышева (233,30 балла), третьей - Косторная (218,83).

"Девочки - молодцы, хорошо начали сезон с серьезных побед, - отметила Тарасова. - Максимально откатали программы. Для этого времени - просто умопомрачительно".

Соревнования в Эспоо проходили с 7 по 10 октября.

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