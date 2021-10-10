Жулин: Косторная оставила унылое впечатление на турнире в Финляндии

Фигуристка Валиева победила на турнире в Финляндии с двумя мировыми рекордами

Косторная, набравшая 218,83 балла, заняла на турнире в Финляндии третье место, уступив соотечественницам Камиле Валиевой (249,24) и Елизавете Туктамышевой (233,30).

"Косторная - красивая девушка с феноменальным катанием, - отметил Жулин. - Видимо, совершенно была раздавлена оценками Валиевой, а может, и недорабатывает на тренировках. Оставила унылое впечатление, к сожалению. Это одна из самых любимых моих фигуристок".

"Возможно, ее надламывает и то, что она не докручивает тройной аксель, а про четверные разговора и не идет. Поэтому ситуация плачевная: если она не изменит свое отношение, то, в общем-то, всем все ясно. Я реально желаю Косторной добавить, это очень хорошая девочка, просто жалко, что сегодня это не прозвучало - ни программа, ни прыжки, ничего", - добавил собеседник агентства.

Косторной 18 лет, она является чемпионкой Европы и победительницей финала серии Гран-при 2020 года. Россиянка владеет мировым рекордом в короткой программе (85,45 балла).

Соревнования в Эспоо проходили с 7 по 10 октября.