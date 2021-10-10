Жулин считает, что невозможно кататься лучше фигуристки Валиевой

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Россиянка Камила Валиева показала феноменальное зрелище на международном турнире по фигурному катанию Finlandia Trophy, выступать лучше невозможно. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский призер и чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин, ныне работающий тренером.

В воскресенье Валиева победила на турнире в Финляндии, установив мировой рекорд в произвольной программе (174,31 балла) и по сумме короткой и произвольной программ (249,24).

"Когда прокаталась Камила, я понял - лучше прокататься невозможно, несмотря на падение с тройного акселя. Просто феноменальное зрелище - балерина, которая катается на льду, превращая это в спорт. Фантастическое впечатление, я вообще ее давнишний фанат. Теперь ей только надо постараться не читать ни ваших статей, ни моих слов до февраля (до Олимпиады в Пекине - прим. ТАСС), одеть шоры и пахать - это мой ей совет", - сказал Жулин.

Второе место на турнире в Финляндии заняла Елизавета Туктамышева (233,30), на третьей позиции расположилась Алена Косторная (218,83). "Лиза просто герой - я уже написал это профессору (Алексею Мишину, тренеру Туктамышевой - прим. ТАСС), что это фантастически. Она вышла и каталась как будто на показательных выступлениях с двумя тройными акселями, если она добавит туда еще четверной тулуп, то всем будет ой как непросто. И куда-то делась нехватка скорости, просто вышла и всех порвала, и это даже при наличии Валиевой - я смотрел и улыбался", - отметил Жулин.

"Это были две девочки, которым я сидя за компьютером в Йошкар-Оле хлопал по минуте. Один, как идиот, в номере. Это было что-то фантастическое. Российское фигурное катание движется в правильном направлении", - заключил собеседник агентства.

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, нынешний сезон для нее первый на взрослом уровне. Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе.