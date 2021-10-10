Авербух: фигуристка Туктамышева сделала серьезную заявку на попадание на Олимпиаду

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на международном турнире Finlandia Trophy сделала серьезную заявку на попадание в состав сборной страны на Олимпийские игры 2022 года. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

Туктамышева набрала 233,30 балла по сумме короткой и произвольной программ и заняла второе место на турнире в Финляндии. Победу с мировым рекордом (249,24) одержала Камила Валиева, третье место заняла Алена Косторная (218,83).

"Прежде всего хочется поздравить Лизу Туктамышеву. Мне приятно, что она начала с достойного проката короткой программы, которую я ставил ей в этом году. Ее первое место после короткой программы и прекрасное выступление с произвольной говорят о том, что Лиза намерена бороться, несмотря на то, что многие скептики списывают ее со счетов. Она сделала очень серьезную заявку на попадание в олимпийскую сборную", - отметил Авербух.

"Лиза тренируется у одного из самых выдающихся тренеров современности - Алексея Николаевича Мишина. Я отношусь к нему с гигантским уважением и благодарю его, что он второй год подряд позволяет мне работать с его учениками и у нас получаются интересные работы", - добавил собеседник агентства.

Туктамышева в своей программе не выполняет четверных прыжков. "Стоит ли гнаться за четверным? Решение принимает тренер. Лиза выкладывала свой четверной, но я думаю, что сейчас стабильность важнее всего", - резюмировал Авербух.

Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала серии Гран-при в одиночном катании. На ее счету также золото чемпионата мира в командном турнире.