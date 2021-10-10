Россияне заняли четвертое место в медальном зачете чемпионата мира по спортивной борьбе

ТАСС, 10 октября. Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете чемпионата мира по спортивной борьбе. Соревнования проходили со 2 по 10 октября в Осло.

Российская команда завоевала 4 золотые, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей. Первое место заняла сборная Ирана (7-3-3), вторыми стали американцы (5-5-5), третьими - японцы (5-3-4).

Программа чемпионата мира по спортивной борьбе включала в себя соревнования по вольной, греко-римской и женской борьбе. Российские борцы вольного стиля завоевали семь медалей (3-1-4) и выиграли командный зачет по очкам. В женской борьбе россиянки выиграли две бронзовые награды. В греко-римской борьбе российские спортсмены завоевали золотую, четыре серебряные и три бронзовые медали и одержали победу в командном зачете.

Золотые медали в вольной борьбе завоевали Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Загир Шахиев (до 65 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). Серебряным призером стал Магомед Курбанов (до 92 кг), бронзовые награды завоевали Евгений Жербаев (до 70 кг), Тимур Бижоев (до 74 кг), Радик Валиев (до 79 кг) и Артур Найфонов (до 86 кг). В женской борьбе бронзовыми призерами стали Надежда Соколова (до 50 кг) и Ханум Валиева (до 68 кг).

В греко-римской борьбе трехкратным чемпионом мира стал двукратный олимпийский чемпион Роман Власов (до 77 кг). Серебряные медали завоевали Эмин Сефершаев (до 55 кг), Назир Абдуллаев (до 67 кг), Сергей Кутузов (до 72 кг) и Зураб Гедехаури (до 130 кг). Бронзовые награды выиграли Степан Марянян (до 60 кг), Адлан Акиев (до 82 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг).

Чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года пройдет в Белграде.