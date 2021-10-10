Трагедия с конькобежцем Захаровым произошла в Хабаровске

МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Призер юниорского чемпионата мира российский конькобежец Руслан Захаров погиб в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Ранее пресс-служба организации сообщила о трагической гибели 23-летнего спортсмена, не уточнив подробностей.

"У нас крайне мало информации. Мы пока, к сожалению, знаем только о самой трагедии, подробностей нет. Мы так же, как и все, узнали об этом из социальных сетей, и, к несчастью, это подтвердилось родителями Руслана. На протяжении уже нескольких сезонов он не привлекался к централизованной подготовке, поэтому мы даже не знаем, по какой причине он находился в Хабаровске", - сказала Барышева.

"Пару лет назад у него была травма, в свое время он был достаточно перспективным юниором, победителем первенств России, участником чемпионата мира, первенства мира среди юниоров и международных соревнований. Мы привлекали его на централизованную подготовку, но последние три-четыре сезона он готовился вне команды. Насколько мы знаем, это произошло в Хабаровске, информация пришла вечером, и ее очень мало. Завтра я постараюсь связаться с тренером Руслана, чтобы узнать, что случилось, пока же мы выражаем самые искренние соболезнования его семье, и для нас это очень тяжелая новость", - добавила она.