Гончаренко: программа фигуристки Валиевой заиграла новыми красками

В воскресенье Валиева одержала победу на международном турнире в Финляндии, установив мировой рекорд в произвольной программе (174,31 балла) и по сумме короткой и произвольной программ (249,24). Перед стартом сезона 15-летняя россиянка изменила короткую программу, спортсменка выступает под композицию Кирилла Рихтера In Memoriam. Ранее на своей странице в Instagram Валиева сообщила, что отрабатывала программу с прима-балериной Большого театра Ольгой Смирновой.

"Программа Камилы заиграла новыми красками - она отрабатывала ее с балериной из Большого театра, это работа очень высокого уровня, - отметила Гончаренко. - Новые движения, очень высокое качество - видна проделанная работа, и выглядит она сразу взрослее. Контент, конечно, просто умопомрачительный, сногсшибательный. И даже то, что она упала с акселя, с одной ноги, практически с готового выезда, он был сделан хорошо".

"А после падения пойти по нарастающей, а в конце программы еще и четверной в каскаде прыгнуть, показать свои шикарные вращения, отработать всю эту программу так, как они ее готовили, ничего не упустить, ничего не выбросить, не уменьшить - просто умница. В угоду сложным элементам, прыжкам она ничего не убирает - это очень важно, она не облегчает себе жизнь, человек работает в программе, это прекрасно. Шикарный прокат", - добавила собеседница агентства.

Гончаренко затруднилась ответить на вопрос, насколько долго продержится мировой рекорд Валиевой. "Давайте не будем забывать, что у Саши Трусовой заявлено пять четверных прыжков, и мы их видели реально выполненными. Поэтому рекорд Камилы может продержаться долго, а может и не продержаться", - заключила Гончаренко.

Валиева является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе.