Гончаренко: фигуристка Косторная не показывает катания на разрыв аорты

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная немного придерживает себя и не показывает катания на разрыв аорты в начале сезона. Такое мнение ТАСС высказала российский тренер Инна Гончаренко.

В воскресенье на международном турнире в Финляндии Косторная заняла третье место, набрав по сумме короткой и произвольной программ 218,83 балла. Победу с мировым рекордом (249,24) одержала Камила Валиева, второе место заняла Елизавета Туктамышева (233,30).

"Тут каждый борется с собой и за себя. Просто если у Камилы видно работу над компонентами, Алена как будто себя придерживает, чтобы не устать к концу программы, есть такое ощущение. Нет катания на разрыв аорты, возможно, она считает, что это еще не те старты, на которых это нужно. Но лучшая тренировка - это старт, и на нем все нужно проверять, чтобы добавлять, а не экономить - не тот сезон, не то время, да вообще это всегда не то", - отметила Гончаренко.

"Она безумно красивая, она всем нравится, но от нее хочется большего. Хочется сказать ей - "Алена, давай, встряхни себя, ты можешь гораздо больше, чем показала сейчас", - добавила она.

Косторной 18 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года.