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Чемпионат мира по борьбе

Когуашвили: чемпионат мира стал для молодых борцов первым шагом к отбору на Олимпиаду

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе отметил, что на выступлении некоторых спортсменов в Осло сказалась нехватка опыта
Главный тренер мужской сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер мужской сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира, завершившийся в Осло, стал для молодых российских борцов греко-римского стиля первым шагом к отбору на Олимпиаду в Париже. Об этом ТАСС по итогам чемпионата рассказал главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.

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На чемпионате в Норвегии российскую команду представляли спортсмены, которые не выступали на Играх в Токио. Большей частью команды стали дебютанты, за исключением двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова, а также чемпиона мира Степана Маряняна. Власов стал трехкратным чемпионом мира в весовой категории до 77 кг. Серебряные медали завоевали Эмин Сефершаев (до 55 кг), Назир Абдуллаев (до 67 кг), Сергей Кутузов (до 72 кг) и Зураб Гедехаури (до 130 кг). Бронзовые награды выиграли Марянян (до 60 кг), Адлан Акиев (до 82 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг).

"В любом случае перед командой стояла задача завоевать первое место. Считаю, и первые, и вторые номера команды обязаны это делать. В двух весах мы остались без наград, четыре дебютанта дошли до финала, но где-то нехватка опыта, где-то собственные ошибки, а где-то и нюансы судейства помешали добиться победы, - рассказал Когуашвили. - Судьи, конечно, тоже люди, столько дней работы, общая усталость могла сказаться".

"Роман Власов снова стал лучшим, готовился и выиграл, показал надежную борьбу, показал свое желание биться, обозначил свои намерения на дальнейшую борьбу, - отметил главный тренер. - Сейчас всем нам нужно проанализировать этот тяжелейший, даже форс-мажорный год, всем было непросто. Но надо двигаться дальше, и уже совсем скоро многие из тех, кто боролся по взрослым в Осло, выступит на чемпионате мира для борцов до 24 лет в Белграде с 1 по 4 ноября".

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