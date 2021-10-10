Сборная Франции по футболу стала победителем Лиги наций

Забитыми мячами у победителей отметились Карим Бензема (66-я минута) и Килиан Мбаппе (80). У проигравших отличился Микель Оярсабаль (64). Нападающий Антуан Гризманн провел сотый матч за сборную Франции.

Лучшим игроком финальной части турнира признан испанский полузащитник Серхио Бускетс.

Сборная Франции по ходу Лиги наций не потерпела ни одного поражения. На групповом этапе команда Дидье Дешама одержала пять побед при одной ничьей. Французы выступали в группе с командами Португалии, Хорватии и Швеции. В полуфинале сборная Франции обыграла бельгийцев со счетом 3:2.

Испанские футболисты заняли первое место в группе с командами Германии, Швейцарии и Украины. Сборная Испании одержала три победы при двух ничьих и одном поражении (от команды Украины со счетом 0:1). В полуфинале испанцы обыграли итальянцев со счетом 2:1.

Сборная Франции является двукратным чемпионом мира (1998, 2018) и Европы (1984, 2000). В активе сборной Испании одна победа на мировом первенстве (2010) и три золотые медали чемпионатов Европы (1964, 2008, 2012).

О Лиге наций

Лига наций - международный турнир среди сборных, который проводится под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Первым победителем в 2019 году стала сборная Португалии, команды Франции и Испании не вышли в финальную часть. Завершившийся розыгрыш Лиги наций начался в сентябре 2020 гола. В соревнованиях принимали участия все 55 европейских сборных, которые были разбиты на четыре лиги по итогам результатов прошлого турнира.

В сильнейшей лиге принимали участие 16 команд, которые были разбиты на четыре группы. Их победители вышли в "Финал четырех", который состоялся в итальянских Милане и Турине. В матче за третье место сборная Италии со счетом 2:1 обыграла бельгийцев.

Две лучшие по рейтингу команды, выигравшие свои группы в Лиге наций, примут участие в стыковых матчах за право выхода в финальную стадию чемпионата мира 2022 года, если не займут первые два места в группе в отборочном турнире. Первое место в рейтинге победителей групп Лиги наций занимает сборная Франции. Далее идут команды Испании, Италии, Бельгии, Уэльса, Австрии, Чехии, Венгрии, Словении, Черногории, Албании, Армении, Гибралтара и Фарерских островов. Таким образом, испанцы и французы гарантировали себе участие как минимум в стыковых матчах.

Сборная России выступала во второй по силе лиге и заняла второе место в группе с командами Венгрии, Сербии и Турции. В следующем розыгрыше Лиги наций российские футболисты также выступят во втором по силе дивизионе. Групповой этап пройдет осенью 2022 года.

В новость внесены изменения - добавлены подробности о выступлении сборных Франции и Испании и регламент о выходе в финальную часть ЧМ-2022.