Возвращение в Марибор. Российские футболисты попробуют обыграть словенцев без Дзюбы

МАРИБОР /Словения/, 11 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в понедельник продолжит борьбу за попадание на чемпионат мира 2022 года в Катаре. После домашней победы над словаками (1:0) команде Валерия Карпина необходимо обыгрывать словенцев. Второе место и участие в стыковых матчах сборной практически гарантирует и ничейный результат, однако перед российскими футболистами стоит задача попасть на турнир напрямую. Любая потеря очков в оставшихся трех матчах фактически лишит их такой возможности, и первое место с большой долей вероятности займут хорваты.

Сборные России и Словении проведут матч на стадионе "Людски врт" в Мариборе. Именно здесь российская команда в 2009 году потерпела поражение (0:1) в ответном стыковом матче, которое лишило ее права сыграть на чемпионате мира в ЮАР. Спустя 12 лет сборные вновь встретятся в борьбе за попадание на турнир.

Словенцы все еще сохраняют шанс занять второе место в группе. Руководит ими Матьяж Кек, он же был главным тренером команды в 2009 году. "Воспоминания - прекрасная вещь, но нынешнюю команду нельзя сравнивать с той, что была 12 лет назад, - сказал он перед игрой. - Завтра будет новый матч, новые игроки".

Параллели с тем матчем Кек проводить не стал, однако важно отметить - словенцы в Мариборе сыграют первый матч за шесть лет. При выборе места проведения матча принимающая сторона наверняка рассчитывала вновь поймать удачу. В историческом противостоянии сборная России являлась безоговорочным фаворитом: она была ведома Гусом Хиддинком и практически целиком составлена из игроков, завоевавших бронзу Евро-2008.

Российской команде удача в последнее время сопутствует. Несмотря на кадровые проблемы и невыразительную игру, в первых четырех матчах под руководством Карпина она не пропускала мячей, что позволило ей одержать три победы. Последняя случилась в пятницу в Казани. "Все, что не получилось в игре со Словакией, - полностью моя вина, - прокомментировал Карпин слабую игру россиян в том матче. - Я не так донес, не так объяснил. К ребятам нет абсолютно никаких претензий. И это я говорю не для того, чтобы снимать с них ответственность. Игра со Словакией - полностью моя вина". Главный тренер признался, что до приезда в Марибор даже не знал, в каком именно городе сборная под руководством Хиддинка проиграла словенцам. Так что особого символизма в предстоящем матче он не видит.

Словенцы рады отсутствию Дзюбы

Во втором туре сборные встретились в марте в Сочи. Там российская команда обыграла словенцев со счетом 2:1, оба мяча забил Артем Дзюба. В Мариборе его не будет - 33-летний нападающий отказался приезжать в сборную, сославшись на плохую физическую форму. Неофициальная версия - давний конфликт с Карпиным. Дорога в национальную команду при этом ему не закрыта. Не исключено, что он сыграет в ноябрьским матчах, когда и станет известен победитель отборочной группы.