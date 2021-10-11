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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России заняла второе место в медальном зачете юниорского чемпионата мира по дзюдо

Спортсмены завоевали по две медали каждого достоинства

ТАСС, 11 октября. Сборная России заняла второе место в медальном зачете чемпионата мира по дзюдо среди юниоров (спортсмены не старше 20 лет). Соревнования проходили в Италии.

Российские дзюдоисты завоевали по две медали каждого достоинства. Чемпионами мира стали Абрек Нагучев и Ксения Галицкая, серебряные медали завоевали Адам Чечоев и Ирена Хубулова, бронзовыми призерами стали Адам Сангариев и Матвей Каниковский.

Сборная России заняла второе место в командном миксте. Соревнования по этой дисциплине не идут в медальный зачет чемпионата мира. В финале россияне проиграли французам.

Первое место в медальном зачете заняла команда Грузии (4-0-1). Третьими стали представители Франции (2-0-5).

Следующий юниорский чемпионат мира по дзюдо должен состояться с 5 по 9 октября 2022 года. Место проведения турнира пока неизвестно.

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Летние олимпийские виды спорта
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