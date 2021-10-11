Гол Месси помог сборной Аргентины разгромить уругвайцев в матче отбора на чемпионат мира

ТАСС, 11 октября. Сборная Аргентины обыграла команду Уругвая в домашнем матче квалификации к чемпионату мира по футболу 2022 года. Встреча, которая прошла в Буэнос-Айресе, завершилась со счетом 3:0.

Сборные Колумбии и Бразилии сыграли вничью в матче отбора на чемпионат мира

Голы забили Лионель Месси (38-я минута), Родриго Де Паул (44) и Лаутаро Мартинес (62). Для Месси этот гол стал 80-м в составе национальной команды. Он является лучшим бомбардиром в истории южноамериканских сборных.

Сборная Аргентины занимает второе место в южноамериканской зоне квалификации, набрав 22 очка в 10 матчах. Команда Уругвая идет четвертой с 16 очками в 11 матчах. Следующий матч аргентинцы проведут 15 октября дома против команды Перу. Уругвайцы в этот же день сыграют в гостях со сборной Бразилии.

Отборочный турнир в Южной Америке проходит в круговом формате, каждая из 10 команд проведет 18 матчей. Лучшие четыре команды выйдут напрямую в финальную часть чемпионата мира. Сборная, занявшая пятое место, будет играть в стыковых матчах с представителями других конфедераций.