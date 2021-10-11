Конькобежец Руслан Захаров погиб в Хабаровске в результате наезда грузовика

ХАБАРОВСК, 11 октября. /ТАСС/. Призер юниорского чемпионата мира российский конькобежец Руслан Захаров погиб в результате наезда грузовика в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

Ранее о гибели 23-летнего спортсмена сообщил Союз конькобежцев России.

"Руслан Захаров погиб после ДТП с транспортным средством Toyota Dyna в Железнодорожном районе Хабаровска", - уточнил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Хабаровскому краю, авария произошла 10 октября в 06:10 по местному времени (23:10 мск 9 октября) на улице Карла Маркса, 168, в Хабаровске. "Водитель, управляя транспортным средством Toyota Dyna, допустил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части при наличии тротуара", - сказали в управлении, добавив, что водитель грузовика был трезв.

Молодой человек с травмой головы в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. "Он скончался в реанимации, не приходя в сознание", - сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Захаров был победителем юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократным победителем первенства России, участником чемпионата мира, первенства мира среди юниоров и других международных соревнований.