Хоркина стала официальным послом чемпионата мира по спортивной гимнастике в Японии

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях россиянка Светлана Хоркина стала официальным послом чемпионата мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Японии. Об этом она сообщила ТАСС.

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"Я являюсь официальным послом чемпионата мира по спортивной гимнастике", - сказала Хоркина, выигрывавшая золотые олимпийские медали в 1996 и 2000 годах.

Команда России по спортивной гимнастике вылетит на чемпионат мира 12 октября. "У нас все в порядке, команда находится в полной боевой готовности", - сказала Хоркина, занимающая пост вице-президента Федерации спортивной гимнастики России.

В обязанности официального посла чемпионата мира входит участие в церемонии награждения медалистов, в фото- и автограф-сессиях, а также общение с представителями аккредитованных на турнир СМИ.

В активе Хоркиной есть также четыре серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр. Россиянка - девятикратная чемпионка мира, первую золотую медаль взрослого мирового первенства она завоевала в 1995 году на турнире, проходившем в японском городе Сабаэ.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Китакюсю с 18 по 24 октября.