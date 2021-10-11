Олимпийские призеры Войнова и Дмитриев выступят на чемпионате мира по велоспорту на треке

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный призер Олимпийских игр и четырехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке Анастасия Войнова и бронзовый призер Олимпиады 2016 года Денис Дмитриев вошли в состав сборной России на чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Сергей Ковпанец.

Чемпионат мира пройдет во французском Рубе с 20 по 24 октября.

"По сравнению с прошедшим только что чемпионатом Европы мы не выступим только в женской командной гонке в темповой группе, - сказал Ковпанец. - На чемпионате Европы там выступали молодые спортсменки, мы дали им возможность отдохнуть".

В составе сборной России выступят: чемпионка Европы Гульназ Хатунцева, Мария Миляева и Мария Новолодская, Лев Гонов, Глеб Сырица, Егор Игошев, Влас Шичкин, Иван Новолодский, Никита Берсенев, чемпион Европы в гонке на выбывание Сергей Ростовцев (все - темповая группа), Александр Шарапов, Иван Гладышев, Михаил Яковлев, Денис Дмитриев, Павел Якушевский, чемпионка Европы Дарья Шмелева, Наталия Антонова, Яна Тыщенко и Анастасия Войнова (все - спринтерская группа).