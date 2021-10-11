Лыжник Большунов провел тренировку на тредбане во время сбора в Австрии

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов, готовящийся к олимпийскому сезону на сборе в австрийском Рамзау, провел тренировку на тредбане. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Юрий Бородавко.

"Тренировка на тредбане на сборе в Австрии была разовым мероприятием, - отметил Бородавко. - Была не очень хорошая погода, поэтому решили, чтобы Александр провел тренировку на тредбане. Большунов обладает очень хорошей техникой хода, но мы решили использовать тредбан, поскольку на улице шел дождь".

По словам тренера, в этом межсезонье Большунов ранее не проводил тренировки на лыжном тренажере. "В предыдущий раз он был на тредбане в Давосе. На самом деле, не так много мест, где стоят такие тренажеры", - сказал собеседник ТАСС.

В группе Бородавко к олимпийскому сезону готовятся Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина. Сбор в Рамзау продлится до 19 октября. 27 октября спортсмены отправятся в финский Муонио, где по плану проведут первый снежный сбор.

"Сейчас группа тренируется на улице, все идет по плану, но с завтрашнего дня обещают похолодание. Поэтому опять могут возникнуть проблемы с тренировками", - заметил Бородавко.

Большунов в прошлом сезоне заявил, что намерен потратить часть личных средств на приобретение тредбана, однако до сих пор вопрос его установки не решен.