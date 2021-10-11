Болельщики признали выступавшую в России Таурази величайшим игроком в истории женской НБА

ТАСС, 11 октября. Пятикратная олимпийская чемпионка в составе сборной США Дайана Таурази признана болельщиками величайшим игроком в истории женской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Голосование проводилось в рамках празднования 25-го сезона лиги. Церемония вручения награды состоялась перед началом матча между "Финиксом", за который играет Таурази, и "Чикаго". Баскетболистка получила приз в виде баскетбольного мяча из смолы и мрамора с памятной надписью.

Таурази 39 лет, она является пятикратной олимпийской чемпионкой, четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой женской НБА. С 2005 по 2006 год баскетболистка играла за московское "Динамо", с 2006 по 2010 год - за подмосковную "Спарту энд К", а с 2012 по 2017 год - за екатеринбургский УГМК.

Баскетболистка была выбрана "Финиксом" под первым номером на драфте женской НБА 2004 года. Таурази является лидером женской НБА по набранным очкам, количеству точных бросков с игры и количеству трехочковых попаданий как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф. Она является рекордсменом лиги по количеству попаданий в первую символическую сборную сезона (14). Дважды Таурази признавалась самым ценным игроком финала плей-офф, один раз - сезона.