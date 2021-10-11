Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

ТАСС, 11 октября. Московские "Локомотив" и "Спартак" узнали соперников по групповому этапу клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет с 27 по 30 октября в Москве на "ЦСКА-Арене". Жеребьевка состоялась в понедельник.

"Локомотив" сыграет в группе А с бразильским клубом "Васко да Гама", испанским "Леванте" и парагвайским "Насьоналем". "Спартак" в группе B встретится с португальской "Брагой", минским "Динамо" и японским "Токио Верди". Из каждой группы в плей-офф выйдут по две лучшие команды.

Клубный чемпионат мира проводится с 2011 года. В Москве турнир пройдет третий год подряд. Прошлые розыгрыши турнира проходили в Бразилии.

Последние два чемпионата мира выиграла "Брага". Также победителями турнира становились "Локомотив" (2012, 2017), испанская "Барселона" (2015), бразильские "Коринтианс" (2013) и "Васко да Гама" (2011).

В августе в Москве завершился чемпионат мира по пляжному футболу. Победу на турнире одержала сборная России, победившая в финале команду Японии.