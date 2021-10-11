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КХЛ

"Ак Барсу" разрешили проводить домашние матчи в КХЛ при 70-процентной заполняемости трибун

Игры смогут посетить до 6 230 болельщиков

ТАСС, 11 октября. Домашние матчи казанского "Ак Барса" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 11 октября разрешено проводить при 70-процентной заполняемости трибун. Об этом сообщает пресс-служба "Ак Барса".

Доступ на арену будет разрешен зрителям только при предъявлении QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесения заражения вирусом.

Вместимость "Татнефть-Арены" на хоккейных матчах составляет 8 900 человек. Таким образом, игры смогут посетить до 6 230 болельщиков. Ближайший домашний матч "Ак Барс" проведет 17 октября против хабаровского "Амура".

"Ак Барс" занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 23 очка в 17 матчах. Следующий матч казанский клуб проведет 12 октября на выезде против уфимского "Салавата Юлаева".

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