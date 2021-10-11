В "Спартаке" рассчитывают на лояльность Роспотребнадзора в вопросе по допуску зрителей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" рассчитывает на лояльный подход со стороны Роспотребнадзора в вопросе по допуску зрителей на ближайшие домашние матчи команды. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

16 октября "Спартак" сыграет с московским "Динамо" в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). 20 октября красно-белые в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы примут английский "Лестер". Две последние домашние встречи "Спартака" прошли при 30-процентной заполняемости трибун.

"Ждем ответа от Роспотребнадзора, - сказал Зеленов. - Письма с запросом квоты на "Динамо" и "Лестер" отправлены. Уверены, что опыт проведения предыдущих матчей нашей команды с допуском по QR-кодам получился удачным, никаких нареканий не возникло, так что рассчитываем на лояльный подход со стороны надзорных органов".

"Спартак" с 16 очками после 10 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В Лиге Европы красно-белые с тремя очками в двух играх располагаются на второй позиции в таблице группы С, лидирует "Легия" (6), третье и четвертое места занимают итальянский "Наполи" (1) и "Лестер" (1) соответственно.