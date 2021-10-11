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Допинг в спорте

Федерация триатлона России и РУСАДА подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение носит долгосрочный характер

ТАСС, 11 октября. Федерация триатлона России и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписали соглашении о взаимодействии в области борьбы с допингом. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Документ подписали президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу и исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

Соглашение носит долгосрочный характер, в рамках документа стороны будут проводить системную работу по всем направлениям антидопинговой деятельности. Организации будут проводить образовательные семинары и мероприятия.

"Это очень важный шаг, чтобы начать комплексную борьбу с употреблением и распространением допинга, - сказала Шойгу. - Основными пунктами соглашения являются организация антидопинговой деятельности в Федерации триатлона России, а также сотрудничество в областях образования, тестирования и расследований".

Сотрудничество предусматривает взаимодействие в расследовании возможных нарушений антидопинговых правил, защиту права российских спортсменов участвовать в соревнованиях, пропаганду и поддержку спорта, повышение авторитета российского спорта на международной арене. Также Федерация триатлона России и РУСАДА будут совместно расследовать внезапные немотивированные отказы выступать на официальных стартах.

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