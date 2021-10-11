Юханссона, Блэкера и Тертышного признали лучшими игроками недели КХЛ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Лучшим вратарем шестой игровой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан швед Ларс Юханссон из петербургского СКА. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Юханссон одержал две "сухие" победы в матчах против ярославского "Локомотива" (1:0) и уфимского "Салавата Юлаева" (5:0). Швед в двух матчах отразил 46 бросков.

Лучшим защитником лига признала Джесси Блэкера из екатеринбургского "Автомобилиста". Команда одержала три победы в трех матчах, а казахстанский игрок в них набрал 4 очка (1 шайба + 3 результативные передачи) при показателе полезности "+3".

Лучшим нападающим недели признан Никита Тертышный из челябинского "Трактора". Российский форвард в трех матчах набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности "+3". Он отметился шайбами в каждом из трех проведенных матчей.

Лучшим новичком недели признан 21-летний вратарь "Автомобилиста" Владимир Галкин. Россиянин в трех матчах отразил 93,98% бросков, всего по воротам голкипера было нанесено 83 броска.