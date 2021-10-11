Матчи теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" пройдут при 30-процентной заполняемости трибун

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" в Москве пройдет при 30-процентной заполняемости трибун. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России, председатель совета директоров турнира Шамиль Тарпищев.

Турнир пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

"Главное - это работа по организации посещения турнира, - сказал Тарпищев. - На сегодняшний день согласно требованию Роспотребнадзора разрешено заполнять трибуны до 30%. Конечно, болельщики соскучились, есть много желающих принять участие в соревнованиях".

Генеральный директор турнира Яков Шатхин сообщил, что билеты на турнир можно будет купить непосредственно в "Лужниках". "Сейчас есть 1,2 тыс. билетов во Дворце гимнастики Винер-Усмановой, но эта арена может коммуницироваться с другой площадкой, - сказал он. - Поэтому решили, что отдельные билеты можно продавать во Дворце спорта "Лужники". Вы можете представить, что такое для многомиллионного города, для нашего тенниса 1,2 тыс. мест?"

"Мы рады, что есть зрители, но есть закон, который мы не имеем права нарушать. Мы не для того таким трудом сохранили турнир. Сегодня будет открыта продажа билетов в "Лужниках". Хотели раньше, но не получилось", - добавил он.