Агент Антона Миранчука рассказал о возможных сроках возвращения футболиста к тренировкам

ТАСС, 11 октября. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук может приступить к тренировкам в общей группе до конца года. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал агент футболиста Вадим Шпинев.

Футболист получил травму в январе 2021 года, повреждение выявили летом. В сентябре ему был поставлен диагноз "частичный разрыв и воспаление сухожилия". В настоящий момент игрок проходит курс лечения в Германии.

"Никто никогда не скажет сроки, очень важно, чтобы выбранный курс завершился благополучно, - сказал Шпинев. - После МРТ будет понятно, насколько все будет эффективно. Я объективно надеюсь, что в этом году Антон присоединится к общей группе, у нас еще есть ноябрь и часть декабря".

Миранчуку 25 лет, в "Локомотиве" он играет с 2013 года. Футболист провел за команду 140 матчей, забил 31 мяч и отдал 21 результативную передачу. В составе национальной сборной он сыграл 19 матчей и забил три мяча.