Бывший президент Хорватии стала председателем комиссии МОК по выбору места проведения Игр

ТАСС, 11 октября. Бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович возглавила комиссию Международного олимпийского комитета (МОК) по выбору мест проведения Олимпийских игр. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Предыдущий председатель комиссии Кристин Клостер Осен покинула должность после избрания в исполком МОК.

"Комиссия играет важную роль в формировании будущего олимпийского движения, - сказал глава МОК Томас Бах. - Колинда Грабар-Китарович привнесет богатые и разнообразные навыки и опыт, в том числе на самых высоких уровнях государственного управления и международных отношений. Будучи членом комиссии, она уже внесла свой вклад в успешное проведение первых выборов в соответствии с новым подходом при определении мест проведения Олимпийских и Паралимпийских игр".

"Я благодарна за возможность сотрудничать с потенциальными организаторами олимпийских проектов, - сказала Грабар-Китарович. - Я продолжу развивать работу, начатую под руководством Кристин. Это прекрасная возможность разработать инновационные способы продвижения Олимпийских игр и изучить проблемы, стоящие перед организаторами".

Выборы столицы Игр проходят по новой процедуре - без заявочной кампании городов-кандидатов. В июне 2019 года МОК серьезно изменил правила избрания мест проведения олимпийских соревнований: были созданы комиссии по зимним и летним Олимпиадам, которые обсуждают возможность проведения Игр с национальными олимпийскими комитетами и правительствами стран, изъявившими желание принять соревнования, после чего отбирают наиболее подходящих кандидатов и выносят их на утверждение исполкома МОК.