Полные трибуны, 82 матча в "регулярке" и перерыв на Олимпиаду. Как пройдет новый сезон НХЛ

104-й игровой сезон Национальной хоккейной лиги стартует в ночь на 13 октября. В этот день пройдут сразу два матча: в первом обладатель Кубка Стэнли прошлого сезона "Тампа-Бэй" дома сыграет против "Питтсбурга" (начало — 02:30 мск), а во втором дебютант лиги "Сиэтл" на выезде встретится с "Вегасом" (05:00 мск). Планируется, что регулярный чемпионат завершится 29 апреля.

В нынешнем сезоне лига возвращается к своему обычному расписанию, которое включает в себя 82 матча для каждого клуба в период с октября по апрель. В последний раз полноценный 82-матчевый сезон состоялся в сезоне-2018/19, тогда победителем регулярного чемпионата стала "Тампа".

Также лига вернется к структуре, включавшей в себя четыре дивизиона — Столичный, Атлантический, Центральный и Тихоокеанский, — которые разделены между Восточной и Западной конференциями. В плей-офф выйдут три лучшие команды из каждого дивизиона. Еще четыре места достанутся двум следующим командам каждой конференции.

Традиционный Матч всех звезд НХЛ пройдет 4–5 февраля на домашней арене "Вегаса". Решение о проведении звездного уик-энда можно назвать неожиданным: в сезоны, когда игроки НХЛ едут на Олимпийские игры, обычно Матч звезд не играют, но в июне 2021 года лига приняла решение в любом случае провести мероприятие. Матч звезд станет последним событием перед паузой на Олимпиаду.