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Полные трибуны, 82 матча в "регулярке" и перерыв на Олимпиаду.
НХЛ

Полные трибуны, 82 матча в "регулярке" и перерыв на Олимпиаду. Как пройдет новый сезон НХЛ

© AP Photo/Joshua Bessex
Рассказываем о том, за чем следить и чего ждать в новом чемпионате Национальной хоккейной лиги

В ночь на среду в Северной Америке стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Несмотря на все еще существующие ограничения, лига намерена провести его в максимально близких к "доковидным" условиях. Рассказываем, сколько матчей проведут команды в регулярном чемпионате, как повлияло появление новой команды на состав дивизионов, как лига борется с коронавирусом и кого из россиян ждать в главной хоккейной лиге мира.

Формат

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104-й игровой сезон Национальной хоккейной лиги стартует в ночь на 13 октября. В этот день пройдут сразу два матча: в первом обладатель Кубка Стэнли прошлого сезона "Тампа-Бэй" дома сыграет против "Питтсбурга" (начало — 02:30 мск), а во втором дебютант лиги "Сиэтл" на выезде встретится с "Вегасом" (05:00 мск). Планируется, что регулярный чемпионат завершится 29 апреля.

В нынешнем сезоне лига возвращается к своему обычному расписанию, которое включает в себя 82 матча для каждого клуба в период с октября по апрель. В последний раз полноценный 82-матчевый сезон состоялся в сезоне-2018/19, тогда победителем регулярного чемпионата стала "Тампа".

Также лига вернется к структуре, включавшей в себя четыре дивизиона — Столичный, Атлантический, Центральный и Тихоокеанский, — которые разделены между Восточной и Западной конференциями. В плей-офф выйдут три лучшие команды из каждого дивизиона. Еще четыре места достанутся двум следующим командам каждой конференции.

Традиционный Матч всех звезд НХЛ пройдет 4–5 февраля на домашней арене "Вегаса". Решение о проведении звездного уик-энда можно назвать неожиданным: в сезоны, когда игроки НХЛ едут на Олимпийские игры, обычно Матч звезд не играют, но в июне 2021 года лига приняла решение в любом случае провести мероприятие. Матч звезд станет последним событием перед паузой на Олимпиаду.

Олимпийская пауза

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В 2022 году пройдут Олимпийские игры в Пекине. НХЛ не отпустила игроков на прошлую Олимпиаду, однако коллективное соглашение лиги и Ассоциации игроков НХЛ предусматривало возможность участия хоккеистов в Играх 2022 и 2026 годов.

22 июля НХЛ опубликовала календарь, который включает в себя перерыв на Олимпийские игры с 7 по 22 февраля. На тот момент между лигой и Международным олимпийским комитетом (МОК) не было окончательных договоренностей, в частности по вопросам страхования игроков, поэтому НХЛ подготовила второй вариант календаря без паузы, который не был опубликован.

3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде в Пекине. Соглашение допускает возможность до 10 января 2022 года отозвать хоккеистов, если лига или профсоюз ее игроков сочтут эпидемиологические условия небезопасными.

Матчи под открытым небом

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Каждый сезон НХЛ традиционно проводит игры на открытом воздухе. В нынешнем сезоне запланировано три таких матча.

Первым пройдет матч "Зимней классики", который впервые в истории запланирован на вечернее время. 1 января 2022 года "Миннесота" сыграет против "Сент-Луиса". Игра пройдет на бейсбольном стадионе "Таргет-филд" в Миннеаполисе. Встреча должна была пройти еще в сезоне-2020/21, но была перенесена из-за пандемии.

Второй матч состоится в рамках "Стадионной серии" в Нэшвилле 26 февраля 2022 года. "Нэшвилл" примет "Тампу" на "Ниссан-стэдиум". Игра также была перенесена с прошлого сезона. Изначально планировалось, что встреча пройдет в Северной Каролине и командой-хозяйкой станет "Каролина".

Третий матч состоится 13 марта 2022 года в рамках "Классики наследия". "Торонто" в Гамильтоне примет "Баффало" на стадионе "Тим Хортонс Филд". Это будет первая игра серии, в которой будет участвовать команда из США.

Изменение в составе участников

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В сезоне-2021/22 количество команд — участниц лиги увеличилось до 32: НХЛ пополнил клуб из Сиэтла. Команда будет проводить домашние матчи на "Клаймэт Пледж Арене", которая была полностью реконструирована и теперь вмещает 17 100 зрителей. От старого здания у арены сохранилась только крыша, являющаяся одним из символов города.

Возглавил "Сиэтл" Дэйв Хэкстол, который на протяжении двух последних сезонов входил в тренерский штаб "Торонто". Также в НХЛ он работал главным тренером "Филадельфии" с 2015 по 2018 год.

Первым трансфером "Сиэтла" стал 21-летний нападающий Люк Хенман, с которым клуб подписал трехлетний контракт новичка. 21 июля прошел драфт расширения, на котором клуб выбрал по одному игроку из каждой команды, кроме "Вегаса", для комплектования состава.

"Сиэтл" войдет в состав Тихоокеанского дивизиона Западной конференции, "Аризона" в связи с этим перейдет в Центральный дивизион.

Как НХЛ борется с коронавирусом

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Перед сезоном лига ввела обязательную вакцинацию для персонала, который контактирует с игроками команд. Для самих хоккеистов существует только строгая рекомендация о вакцинации. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли уверен, что к старту сезона 99% хоккеистов ее пройдут.

При этом лига разрешила клубам отстранять невакцинированных игроков от матчей, командных мероприятий и выездов, если того требуют местные и федеральные законы. Таким образом, невакцинированные американские игроки могут пропустить все гостевые матчи сезона против канадских команд. Отстранение из-за отсутствия прививки будет сопровождаться удержанием заработной платы. Кроме того, не привившиеся хоккеисты будут обязаны проходить ежедневные тестирования, а на выезде они не смогут покидать пределы отеля и ледовой арены.

Не делать прививку хоккеисты могут только по медицинским показаниям или в случае, если это противоречит их религиозным убеждениям. При отказе от вакцинации по иным причинам страховка игрока не будет покрывать лечение полностью в случае заражения коронавирусом.

Посещаемость

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Ожидается, что практически все команды НХЛ смогут организовать полную посещаемость матчей предстоящего сезона. Только "Ванкувер" не будет реализовывать все билеты, по предварительным оценкам, на арене клуба будут присутствовать 50% зрителей от ее вместимости. Посещать матчи смогут лишь вакцинированные болельщики.

Такие же требования предъявляют "Баффало", "Калгари", "Монреаль", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Оттава", "Сан-Хосе", "Сиэтл", "Торонто", "Монреаль" и "Виннипег". Болельщики "Анахайма", "Бостона", "Чикаго", "Эдмонтона", "Лос-Анджелеса", "Нэшвилла", "Нью-Йорк Айлендерс" и "Сент-Луиса" смогут посетить трибуны при наличии теста на коронавирус с отрицательным результатом.

Для допуска на матчи остальных команд не будут требовать справки о вакцинации или результаты тестов, однако эти правила могут быть изменены в течение сезона.

Россияне в НХЛ

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Синонимом нынешнего межсезонья для российских болельщиков могло бы стать словосочетание "томительное ожидание". Главных вопросов было три: подпишет ли Александр Овечкин новый контракт с "Вашингтоном", договорятся ли Кирилл Капризов и "Миннесота", где окажется Владимир Тарасенко.

В итоге Овечкин еще на пять лет остается в столице США, с ним в команде продолжат играть нападающий Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов. Капризову также удалось достигнуть договоренности со своим клубом, помимо него в "Миннесоту" этим летом перешел еще один россиянин — защитник Дмитрий Куликов. Неизвестно, насколько Тарасенко уладил все недопонимания с "Сент-Луисом", но сезон он начнет именно в составе этой команды, а вместе с ним защищать цвета клуба из штата Миссури будут форварды Иван Барбашев, Клим Костин и Павел Бучневич, который этим летом был обменян из "Нью-Йорк Рейнджерс". В "Рейнджерс" остались самый высокооплачиваемый из российских игроков — форвард Артемий Панарин, нападающий Виталий Кравцов, а также голкиперы Игорь Шестеркин и Александр Георгиев. По соседству в "Айлендерс" также будут играть два российских вратаря — Илья Сорокин и Семен Варламов. На восемь лет продлил контракт с "Каролиной" форвард Андрей Свечников, его брат Евгений, как ожидается, будет играть за "Виннипег".

В чемпионской команде российская бригада также осталась без изменений: в составе "Тампы" на лед будут выходить вызванные в состав сборной России вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров, а также защитник Михаил Сергачев. В другой части солнечной Флориды обосновался голкипер Сергей Бобровский, а бывший игрок "Флориды" Евгений Дадонов в нынешнее межсезонье перебрался из "Оттавы" в "Вегас", оставив в канадской команде двух российских защитников — Артема Зуба и Никиту Зайцева. Также в Канаде выступают защитники Александр Романов ("Монреаль"), который проведет свой второй сезон в НХЛ, перешедший в "Калгари" из "Чикаго" Никита Задоров и омские нападающие Кирилл Семенов и Илья Михеев (оба — "Торонто"). Последний, впрочем, не начнет сезон в составе команды из-за травмы, полученной в одном из предсезонных матчей. Пропустит старт "регулярки" и нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин.

Также сезон в командах НХЛ начнут: вратарь Антон Худобин ("Даллас"), защитники Иван Проворов ("Филадельфия"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Илья Любушкин ("Аризона"), Николай Кныжов ("Сан-Хосе"), нападающие Александр Радулов, Денис Гурьянов (оба — "Даллас"), Валерий Ничушкин, Михаил Мальцев (оба — "Колорадо"), Владислав Наместников ("Детройт"), Владимир Ткачев ("Лос-Анджелес"), Яков Тренин ("Нэшвилл"), Александр Барабанов ("Сан-Хосе") и Егор Чинахов ("Коламбус").

Ирина Мотова

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