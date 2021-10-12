Полные трибуны, 82 матча в "регулярке" и перерыв на Олимпиаду. Как пройдет новый сезон НХЛ

В ночь на среду в Северной Америке стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Несмотря на все еще существующие ограничения, лига намерена провести его в максимально близких к "доковидным" условиях. Рассказываем, сколько матчей проведут команды в регулярном чемпионате, как повлияло появление новой команды на состав дивизионов, как лига борется с коронавирусом и кого из россиян ждать в главной хоккейной лиге мира.
Формат
104-й игровой сезон Национальной хоккейной лиги стартует в ночь на 13 октября. В этот день пройдут сразу два матча: в первом обладатель Кубка Стэнли прошлого сезона "Тампа-Бэй" дома сыграет против "Питтсбурга" (начало — 02:30 мск), а во втором дебютант лиги "Сиэтл" на выезде встретится с "Вегасом" (05:00 мск). Планируется, что регулярный чемпионат завершится 29 апреля.
В нынешнем сезоне лига возвращается к своему обычному расписанию, которое включает в себя 82 матча для каждого клуба в период с октября по апрель. В последний раз полноценный 82-матчевый сезон состоялся в сезоне-2018/19, тогда победителем регулярного чемпионата стала "Тампа".
Также лига вернется к структуре, включавшей в себя четыре дивизиона — Столичный, Атлантический, Центральный и Тихоокеанский, — которые разделены между Восточной и Западной конференциями. В плей-офф выйдут три лучшие команды из каждого дивизиона. Еще четыре места достанутся двум следующим командам каждой конференции.
Традиционный Матч всех звезд НХЛ пройдет 4–5 февраля на домашней арене "Вегаса". Решение о проведении звездного уик-энда можно назвать неожиданным: в сезоны, когда игроки НХЛ едут на Олимпийские игры, обычно Матч звезд не играют, но в июне 2021 года лига приняла решение в любом случае провести мероприятие. Матч звезд станет последним событием перед паузой на Олимпиаду.
Олимпийская пауза
В 2022 году пройдут Олимпийские игры в Пекине. НХЛ не отпустила игроков на прошлую Олимпиаду, однако коллективное соглашение лиги и Ассоциации игроков НХЛ предусматривало возможность участия хоккеистов в Играх 2022 и 2026 годов.
22 июля НХЛ опубликовала календарь, который включает в себя перерыв на Олимпийские игры с 7 по 22 февраля. На тот момент между лигой и Международным олимпийским комитетом (МОК) не было окончательных договоренностей, в частности по вопросам страхования игроков, поэтому НХЛ подготовила второй вариант календаря без паузы, который не был опубликован.
3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде в Пекине. Соглашение допускает возможность до 10 января 2022 года отозвать хоккеистов, если лига или профсоюз ее игроков сочтут эпидемиологические условия небезопасными.
Матчи под открытым небом
Каждый сезон НХЛ традиционно проводит игры на открытом воздухе. В нынешнем сезоне запланировано три таких матча.
Первым пройдет матч "Зимней классики", который впервые в истории запланирован на вечернее время. 1 января 2022 года "Миннесота" сыграет против "Сент-Луиса". Игра пройдет на бейсбольном стадионе "Таргет-филд" в Миннеаполисе. Встреча должна была пройти еще в сезоне-2020/21, но была перенесена из-за пандемии.
Второй матч состоится в рамках "Стадионной серии" в Нэшвилле 26 февраля 2022 года. "Нэшвилл" примет "Тампу" на "Ниссан-стэдиум". Игра также была перенесена с прошлого сезона. Изначально планировалось, что встреча пройдет в Северной Каролине и командой-хозяйкой станет "Каролина".
Третий матч состоится 13 марта 2022 года в рамках "Классики наследия". "Торонто" в Гамильтоне примет "Баффало" на стадионе "Тим Хортонс Филд". Это будет первая игра серии, в которой будет участвовать команда из США.
Изменение в составе участников
В сезоне-2021/22 количество команд — участниц лиги увеличилось до 32: НХЛ пополнил клуб из Сиэтла. Команда будет проводить домашние матчи на "Клаймэт Пледж Арене", которая была полностью реконструирована и теперь вмещает 17 100 зрителей. От старого здания у арены сохранилась только крыша, являющаяся одним из символов города.
Возглавил "Сиэтл" Дэйв Хэкстол, который на протяжении двух последних сезонов входил в тренерский штаб "Торонто". Также в НХЛ он работал главным тренером "Филадельфии" с 2015 по 2018 год.
Первым трансфером "Сиэтла" стал 21-летний нападающий Люк Хенман, с которым клуб подписал трехлетний контракт новичка. 21 июля прошел драфт расширения, на котором клуб выбрал по одному игроку из каждой команды, кроме "Вегаса", для комплектования состава.
"Сиэтл" войдет в состав Тихоокеанского дивизиона Западной конференции, "Аризона" в связи с этим перейдет в Центральный дивизион.
Как НХЛ борется с коронавирусом
Перед сезоном лига ввела обязательную вакцинацию для персонала, который контактирует с игроками команд. Для самих хоккеистов существует только строгая рекомендация о вакцинации. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли уверен, что к старту сезона 99% хоккеистов ее пройдут.
При этом лига разрешила клубам отстранять невакцинированных игроков от матчей, командных мероприятий и выездов, если того требуют местные и федеральные законы. Таким образом, невакцинированные американские игроки могут пропустить все гостевые матчи сезона против канадских команд. Отстранение из-за отсутствия прививки будет сопровождаться удержанием заработной платы. Кроме того, не привившиеся хоккеисты будут обязаны проходить ежедневные тестирования, а на выезде они не смогут покидать пределы отеля и ледовой арены.
Не делать прививку хоккеисты могут только по медицинским показаниям или в случае, если это противоречит их религиозным убеждениям. При отказе от вакцинации по иным причинам страховка игрока не будет покрывать лечение полностью в случае заражения коронавирусом.
Посещаемость
Ожидается, что практически все команды НХЛ смогут организовать полную посещаемость матчей предстоящего сезона. Только "Ванкувер" не будет реализовывать все билеты, по предварительным оценкам, на арене клуба будут присутствовать 50% зрителей от ее вместимости. Посещать матчи смогут лишь вакцинированные болельщики.
Такие же требования предъявляют "Баффало", "Калгари", "Монреаль", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Оттава", "Сан-Хосе", "Сиэтл", "Торонто", "Монреаль" и "Виннипег". Болельщики "Анахайма", "Бостона", "Чикаго", "Эдмонтона", "Лос-Анджелеса", "Нэшвилла", "Нью-Йорк Айлендерс" и "Сент-Луиса" смогут посетить трибуны при наличии теста на коронавирус с отрицательным результатом.
Для допуска на матчи остальных команд не будут требовать справки о вакцинации или результаты тестов, однако эти правила могут быть изменены в течение сезона.
Россияне в НХЛ
Синонимом нынешнего межсезонья для российских болельщиков могло бы стать словосочетание "томительное ожидание". Главных вопросов было три: подпишет ли Александр Овечкин новый контракт с "Вашингтоном", договорятся ли Кирилл Капризов и "Миннесота", где окажется Владимир Тарасенко.
В итоге Овечкин еще на пять лет остается в столице США, с ним в команде продолжат играть нападающий Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов. Капризову также удалось достигнуть договоренности со своим клубом, помимо него в "Миннесоту" этим летом перешел еще один россиянин — защитник Дмитрий Куликов. Неизвестно, насколько Тарасенко уладил все недопонимания с "Сент-Луисом", но сезон он начнет именно в составе этой команды, а вместе с ним защищать цвета клуба из штата Миссури будут форварды Иван Барбашев, Клим Костин и Павел Бучневич, который этим летом был обменян из "Нью-Йорк Рейнджерс". В "Рейнджерс" остались самый высокооплачиваемый из российских игроков — форвард Артемий Панарин, нападающий Виталий Кравцов, а также голкиперы Игорь Шестеркин и Александр Георгиев. По соседству в "Айлендерс" также будут играть два российских вратаря — Илья Сорокин и Семен Варламов. На восемь лет продлил контракт с "Каролиной" форвард Андрей Свечников, его брат Евгений, как ожидается, будет играть за "Виннипег".
В чемпионской команде российская бригада также осталась без изменений: в составе "Тампы" на лед будут выходить вызванные в состав сборной России вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров, а также защитник Михаил Сергачев. В другой части солнечной Флориды обосновался голкипер Сергей Бобровский, а бывший игрок "Флориды" Евгений Дадонов в нынешнее межсезонье перебрался из "Оттавы" в "Вегас", оставив в канадской команде двух российских защитников — Артема Зуба и Никиту Зайцева. Также в Канаде выступают защитники Александр Романов ("Монреаль"), который проведет свой второй сезон в НХЛ, перешедший в "Калгари" из "Чикаго" Никита Задоров и омские нападающие Кирилл Семенов и Илья Михеев (оба — "Торонто"). Последний, впрочем, не начнет сезон в составе команды из-за травмы, полученной в одном из предсезонных матчей. Пропустит старт "регулярки" и нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин.
Также сезон в командах НХЛ начнут: вратарь Антон Худобин ("Даллас"), защитники Иван Проворов ("Филадельфия"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Илья Любушкин ("Аризона"), Николай Кныжов ("Сан-Хосе"), нападающие Александр Радулов, Денис Гурьянов (оба — "Даллас"), Валерий Ничушкин, Михаил Мальцев (оба — "Колорадо"), Владислав Наместников ("Детройт"), Владимир Ткачев ("Лос-Анджелес"), Яков Тренин ("Нэшвилл"), Александр Барабанов ("Сан-Хосе") и Егор Чинахов ("Коламбус").
Ирина Мотова