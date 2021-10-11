Теннисистка Кузнецова не примет участия в турнирах до конца сезона

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова приняла решение пропустить оставшуюся часть сезона. Об этом она сообщила на пресс-конференции в ТАСС.

Уимблдоне проходил с 28 июня по 11 июля. Теннисистка не сумела выиграть в первом круге.

"После Уимблдона (турнир проходил с 28 июня по 11 июля, спортсменка проиграла в первом круге - прим. ТАСС) приняла решения не играть до конца сезона, - сказала Кузнецова. - Было моральное и физическое истощение, много травм. Устала от этого, до конца сезона не будут играть. Посмотрю, в какой готовности подойду к следующему сезону".

"В конце прошлого года переболела коронавирусом. Это вмешалось в подготовительный период в Австралии, хотела потренироваться, но попала в ковидный самолет, отсидела на карантине две недели. Не было возможности тренироваться, хотелось играть, но травма за травмой. Пришлось принять такие меры", - добавила спортсменка.

36-летняя Кузнецова занимает 103-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, на ее счету 18 выигранных турниров под эгидой организации. Россиянка является победительницей Открытых чемпионатов США (2004) и Франции (2009).