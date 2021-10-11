Кандидат на пост главы Болгарского футбольного союза призвал к проведению честных выборов

СОФИЯ, 11 октября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Болгарского футбольного союза (БФС) и лучший бомбардир сборной Болгарии Димитар Бербатов призвал к честному проведению выборов главы организации на внеочередном конгрессе, который состоится во вторник. Заявление Бербатова и членов его команды прозвучали в понедельник на брифинге, который прошел в Болгарском телеграфном агентстве.

"Болгарский футбол нуждается в проведении честных выборов президента БФС, в проведении честного конгресса, в возможности каждого из делегатов и кандидатов на пост президента высказать публично свое мнение. Подсчет голосов делегатов также должен быть максимально публичным. Если выборы будут честными, то мы с моими бывшими партнерами по сборной Стилияном Петровым, Мартином Петровым и другими членами нашей команды обязательно победим", - подчеркнул Бербатов.

Уверенность в победе высказал и действующий президент БФС Борислав Михайлов, который с 2005 года возглавляет организацию. В воскресенье в интервью телеканалу BTV Михайлов оценил свою работу на высшем футбольном посту на отлично, категорично подчеркнув свое желание продолжить работу на благо болгарского футбола.

Всего на пост президента БФС претендует шесть человек, кроме Михайлова и Бербатова, это бывший президент футбольного клуба "Нефтохимик" Христо Порточанов, футбольный агент Георгий Захариев, президент футбольного клуба "Марица" из Пловдива Христо Христов и бывший владелец футбольного клуба "Черноморец" Ивайло Дражев.

Судьбу конгресса решил суд

Внеочередной конгресс БФС проводится по решению софийского суда, поддержавшего жалобу Бербатова на решение исполкома организации, который ранее отказал в созыве внеочередного конгресса и проведении выборов президента.

В начале августа команда бывшего футболиста, объявившего о намерении бороться за пост президента БФС, внесла требование о проведении внеочередного конгресса, которое подписали представители 191 клуба (одной трети футбольных клубов страны), настаивавшие на прекращении мандата Борислава Михаилова на посту президента БФС и проведении выборов. Однако исполнительный комитет БФС, рассмотревший требование, заявил о многочисленных нарушениях в организации подписки и отказал в проведении внеочередного конгресса. Это решение и было обжаловано Бербатовым в суде.

Бывший вратарь национальной сборной Борислав Михайлов официально в августе вернулся на пост президента БФС после того, как две судебные инстанции подтвердили его легитимность. Регистрационное агентство вписало его на соответствующую позицию.