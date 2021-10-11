Тренер Синициной и Кацалапова рассказал о причинах снятия фигуристов с этапа Кубка России

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, получил травму спины во время тренировки в понедельник. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменов Александр Жулин.

В понедельник стало известно, что Синицины и Кацалапов не выступят с произвольным танцем на этапе Кубка России в Йошкар-Оле. После ритм-танца спортсмены лидировали, набрав 92,03 балла.

"Сегодня Никита получил травму спины на тренировке во время поддержки, - сказал Жулин. - Очень болит [спина], пока никаких комментариев не могу дать. Приехала скорая, пока сделали укол. Сроки восстановления? Ничего не могу сказать".

Кацалапов и Синицина являются действующими чемпионами мира, также в их активе серебряная медаль мирового первенства (2019). Дуэт является победителем чемпионата Европы 2020 года.