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Фигурное катание

Тренер Синициной и Кацалапова рассказал о причинах снятия фигуристов с этапа Кубка России

По словам Александра Жулина, спортсмен получил травму спины на тренировке
Виктория Синицина и Никита Кацалапов Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, получил травму спины во время тренировки в понедельник. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменов Александр Жулин.

В понедельник стало известно, что Синицины и Кацалапов не выступят с произвольным танцем на этапе Кубка России в Йошкар-Оле. После ритм-танца спортсмены лидировали, набрав 92,03 балла.

"Сегодня Никита получил травму спины на тренировке во время поддержки, - сказал Жулин. - Очень болит [спина], пока никаких комментариев не могу дать. Приехала скорая, пока сделали укол. Сроки восстановления? Ничего не могу сказать".

Кацалапов и Синицина являются действующими чемпионами мира, также в их активе серебряная медаль мирового первенства (2019). Дуэт является победителем чемпионата Европы 2020 года.

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